2019-01-28T15:17:00+03:00
Спорт

Стало известно, сколько Хабиб получил за бой с Макгрегором

Конфиденциальную информацию раскрыл председатель атлетической комиссии штата Невада
Андрей ЗОБОВ
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Гонорар Хабиба урежет Атлетическая комиссия Невады, но изначально он составлял 6 миллионов долларовГонорар Хабиба урежет Атлетическая комиссия Невады, но изначально он составлял 6 миллионов долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В США раскрыли полную сумму гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Конором Макгрегором. Контракт гарантировал дагестанскому «Орлу» 2 миллиона плюс процент от продаж прав на трансляцию — 4 миллиона. Но даже эти цифры не окончательны — ведь Хабибу грозит штраф за скандальный прыжок в толпу после окончания поединка.

Конфиденциальной информацией поделился председатель Атлетической комиссии штата Невада Энтони Марнелл. Он подчеркнул, что окончательная сумма гонорара станет известна после предстоящего заседания, на котором будет решаться вопрос о суммах штрафа и длительности дисквалификаций для дагестанца и ирландца.

— Узнать, сколько Хабиб заработал окончательно можно будет только после финального заседания 29 января. Мы удержали миллион долларов из его гарантированного гонорара в 2 миллиона, а ещё 4 он заработал как процент от продаж [прав на трансляцию]. Итого, за победу над Макгрегором он получит 5-6 миллионов, — цитирует Марнелла американское издание MMAJunkie.

Напомним, что наказание Нурмагомедов получит за прыжок в толпу сразу после победы над Макгрегором. Спортсмена спровоцировал спарринг-партнёр Хабиба Диллон Дэннис, прокричавший нечто оскорбительное. Сам Хабиб признавался, что это было нелестное высказывание о религии и семье дагестанца.

В интервью «Комсомолке» отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов сообщал, что сумма штрафа, вероятнее всего, будет колебаться между 500 тысячами и миллионом долларов. А дисквалифицируют Хабиба, вероятнее всего, на срок от 6 до 9 месяцев.

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