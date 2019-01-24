2019-01-24T22:13:06+03:00
Спорт

Емельяненко: Бой Нурмагомедова и Макгрегора оставил тяжёлое ощущение

Ветеран посоветовал действующему чемпиону UFC оставаться профессионалом
Андрей ЗОБОВ
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Александр Емельяненко осудил прыжок Нурмагомедова в толпу. Фото: Reuters / Алексей БулатовАлександр Емельяненко осудил прыжок Нурмагомедова в толпу. Фото: Reuters / Алексей Булатов
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Ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал бой Нурмагомедова и Макгрегора, раскритиковав поведение дагестанского спортсмена. Обсуждая потасовку после боя, кумир детства посоветовал Хабибу оставаться профессионалом и сдерживать свои эмоции.

Напомним, что после триумфальной победы на UFC 229 над ирландцем Макгрегором российский спортсмен вступил в перепалку со спарринг-партнёром Конора Диллоном Дэнисом. Услышав какое-то оскорбление спортсмен вскипел, за секунду перемахнул через ограждение и прыгнул в толпу ногами вперёд — драться с обидчиком.

— Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск, реакция на все те оскорбления, которые летели в адрес Хабиба до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям, — сказал Фёдор Емельяненко в беседе с корреспондентом Sport24.

До боя команда ирландца во главе с самим Макгрегром бесцеремонно оскорбляли неприкосновенные для дагестанца ценности. И если личные оскорбления Хабиб игнорировал с усмешечкой, то колкости в адрес нации, родственников и религии выдерживал не без труда. Как признался фанатам сам спортсмен, он жаждал отмстить и не жалеет о произошёдшем.

Однако слова Емельяненко могут произвести на Нурмагомедова большое впечатление — Хабиб признавался, что Фёдор был его кумиром детства. И именно после просмотра его выступлений спортсмен загорелся желанием стать бойцом UFC. Эта цель настолько захватила юношу, что он бросил учиться и за несколько лет из одарённого мальчика вырос в бойца мирового уровня.

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