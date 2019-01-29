2019-01-29T21:50:25+03:00
Спорт

Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на полмиллиона долларов

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла окончательное решение по скандальному эпизоду
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон уже в апреле, если согласиться принять участие в социальной программе против хулиганстваХабиб Нурмагомедов вернётся в октагон уже в апреле, если согласиться принять участие в социальной программе против хулиганстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Атлетическая комиссия штата Невада решила дисквалифицировала российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на полмиллиона долларов. При этом срок дисквалификации может снизиться до 6 месяцев, если спортсмен примет участие в социальной программе против хулиганства.

Как сообщает портал MMAFighting, спортсмен может вернуться в октагон уже в апреле — из-за занятости спортсменов заседание комиссии по делу откладывалось, и спортсмен отбыл почти половину дисквалификации. Кроме того, на счёт Хабиба вернут ещё 500 тысяч долларов из миллиона, который дисциплинарный орган удержал из его гонорара за титульный бой.

Напомним, что потасовка произошла после безоговорочной победы Хабиба над заклятым соперником Конором Макгрегором. Вскинувшего руки в ликующем жесте спортсмена глубоко оскорбил спарринг-партнёр ирландца Диллон Дэнис. Дагестанец признался, что высказывание касалось его семьи и религии.

Рассвирепевший Хабиб сначала ответил хаму на словах, но через пару секунд вскипел, перепрыгнул через ограждение и бросился в толпу двумя ногами вперёд. Такое поведение, по мнению общественности и комиссии, поставило под угрозу здоровье зрителей. Этим и объясняется суровое наказание.

Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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