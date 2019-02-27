2019-02-27T02:08:31+03:00
Спорт

Конор Макгрегор честно назвал причины поражения в бою с Нурмагомедовым

Ирландец признал, что допустил ряд фатальных ошибок при подготовке к главному бою в своей карьере
Андрей ЗОБОВ
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Конор Макгрегор назвал причину поражения от Хабиба. Он признался, что «играл по чужим правилам» и забыл о нападенииКонор Макгрегор назвал причину поражения от Хабиба. Он признался, что «играл по чужим правилам» и забыл о нападенииФото: REUTERS
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Ирландец Конор Макгрегор, проигравший главный бой в своей карьере российскому легковесу Хабибу Нурмагомедову, наконец рассказал, что стало причиной сокрушительного поражения. Также боец подчеркнул, что не собирается мириться со статусом заходящей звезды и намерен сделать выводы и вернуть себе былую славу.

Исповедь Конора опубликована на его официальной странице в Instagram. Боец признаёт, что совершил множество ошибок во время подготовки к бою. И самая главная из них — измена собственным принципам.

— Я сделал непростительную ошибку, забыв о своих навыках в атаке. До тренировочного лагеря я много тренировался и развивал свои навыки в джиу-джитсу. Я прогрессировал. Но приехав туда, по каким-то причинам я полностью сосредоточился на отработке защитных навыков и очень многое потерял, — написал ирландец.

Конор признался, что попал под влияние других людей. А может быть просто не выдержал давления, ведь о превосходстве которого говорили и журналисты, и многие коллеги по UFC. Но Макгрегор уверен, что он знает рецепт победы.

Хабиб заставил соперника капитулировать в четвёртом раунде Фото: REUTERS

Хабиб заставил соперника капитулировать в четвёртом раундеФото: REUTERS

— Я позволил влиянию извне влиять на мое собственное мышление, — признался ирландец. — Но теперь всё иначе. Я не буду бояться поражения. Зачем мне бояться? Не знаю, о чем я думал тогда. Но я не допущу больше подобных ошибок. Я вновь оттачиваю свою атакующую технику. Она далека от идеала. Но я пройду этот путь, шаг за шагом. И вернусь, чтобы сыграть по своим правилам и разорвать всех соперников на куски!

Напомним, что титульный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября на турнире UFC 229. Ирландец без шансов проиграл дагестанскому мастеру и смотрелся блекло. За сокрушительным поражением последовал скандал, связанный с потасовкой после боя. За неё Конор получил шестимесячную дисквалификацию. Но уже в апреле её срок подойдёт к концу и боец сможет вернуться, чтобы вновь попытаться вернуть себе титул чемпиона в лёгком весе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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