Нурмагомедов прокомментировал уход Макгергора из MMA

Легенда уходит. Конор Макгрегор официально объявил о завершении карьеры бойца смешанных единоборств. Последним соперником, сломившим знаменитого ирландца стал Хабиб Нурмагомедов. И дагестанец не мог остаться в стороне от новости, поразившей весь мир ММА.

— В джунглях может быть только один король. Только один, — написал Нурмагомедов в Twitter.

«Орёл» стал последней, непреодолимой для Макгрегора преградой. Недавно ирландец разоткровенничался, признавшись, что мощь соперника давила на него задолго до боя. Что он совершенно неправильно подошёл к подготовке, буквально испугавшись соперника.

— Я сделал непростительную ошибку. До тренировочного лагеря я много тренировался и развивал свои навыки в джиу-джитсу. Я прогрессировал. Но приехав туда, вдруг сконцентрировался за защите. Я позволил влиянию извне изменить моё собственное мышление, стал терять на глазах. Забыл об атаке, о том, в чём я был по-настоящему хорош. Я предал себя. Испугался. Но я вернусь, — обещал Конор своим подписчикам в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/699294" frameborder="0"></iframe> Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

Боец мечтал повторить бой, чтобы сыграть по своим правилам, чтобы попробовать растоптать своего принципиального соперника. Идея вернуться, победить Хабиба и вернуть пояс стала для него фетишем. Он предлагал менеджеру Нурмагомедова невиданные деньги за возможность попробовать ещё раз.

— Да, это чистейшая правда, — рассказывал «Комсомолке» отец и тренер дагестанского «Орла» Абдулманап Нурмагомедов. — Нам предлагали 15 миллионов долларов. Но о чём речь, что за смешные деньги? 30, ребята, 30, и никак не меньше. Тогда, возможно, мы подумаем о реванше.

Над Макгрегором буквально издевались. Потом появилась надежда. Поползли слухи, что ирландец может сразиться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона. Этот бой был достоен Конора и давал право биться с Хабибом после окончания его дисквалификации. Но снова фиаско. Соглашение сорвалось. И ирландец сдался.

— Я решил завершить свою карьеру в спорте, который формально называется «смешанные единоборства». Начиная с сегодняшнего дня. Всем моим старым коллегам удачи и успехов в будущих боях. С меня всем «Пина Колада» (алкогольный напиток — прим.ред.)!

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