Сталлоне: «Конор обязан взять реванш, или унижение в бою с Хабибом будет мучить его вечно»

Сильвестр Сталлоне уверен, что Конор Макгрегор обязан попытаться взять реванш у унизившего его дагестанца Хабиба Нурмагомедова, иначе горечь поражения будет мучить ирландца до конца его дней. Легендарный исполнитель роли Рокки Бальбоа дал несколько советов выдающемуся спортсмену.

Сталлоне сильно беспокоится за состояние Коннора. От ирландца медленно отворачиваются фанаты и кажется, что карьера Макгрегора медленно катится к закату. Но актёр уверен, что спортсмен способен вернутся и снова завоевать симпатии зрителей.

— Макгрегор оказался на перепутье. Он несколько раз был публично унижен. И самое болезненное — потерпел сокрушительное поражение от Хабиба. Но у меня есть рецепт для него, — цитирует Сталлоне американский таблоид TMZ. — Конор должен найти в своих поражениях источник вдохновения и использовать весь направленный на него негатив, чтобы разжечь в себе злобу и готовность бороться до конца. И после этого будет эпическое возвращение.

При этом актёр подчёркивает, что иного пути для ирландца просто нет. После всего, что он сказал и сделал перед боем такое унизительное поражение не оставляет Макгрегору выбора.

— Я думаю, что Конор проиграл потому, что был слишком самовлюблённым, высокомерным и наглым. А в тот вечер ничего не работало. Он не мог ничего сделать, у него не было плана Б. В тот вечер Хабиб показался ему просто неуязвимым, он опустил руки. Когда в таком состоянии Макгрегор подошёл к этому джентльмену, ему просто разбили лицо. Теперь он понимает, что не соответствует своему идеалу. Он боится. И если он не сможет преодолеть этот страх и сразиться ещё раз, это будет мучить его до конца его жизни, — резюмировал Сталлоне.

Исполнитель роли величайшего боксёра Рокки Бальбоа уверен, что Конору под силу вернуться и сразиться с Хабибом на равных.

— Я не просто хочу увидеть этот бой, — с жаром сообщил Сталлоне. — Я хочу увидеть, как каждый из них оставит в октагоне всё. Чтобы они дрались без страха. Оба. Тогда шансы будут у каждого. Но кто бы не стал победителем, даже побеждённый будет заслуживать аплодисментов. Так должны заканчиваться хорошие истории.

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