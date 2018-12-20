Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором

Матч-реванш ирландского спортсмена Конора Макгрегора с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым может стать реальностью. Оказалось, что препятствием к бою является лишь цена вопроса, а именно - размер гонорара российского вольника.

Об этом рассказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

- Нам предлагали 15 миллионов за реванш с Конором. Зачем? 30, ребята, 30 миллионов, - назвал цену Нурмагомедов-старший.

Напомним, на сегодняшний день Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы за драку после их поединка на турнире UFC 229. Они временно не могут принимать участие в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата.

В тот знаменательный день 7 октября дагестанец смог одолеть своего именитого ирландского соперника и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Так что теперь он считается одним из сильнейших бойцов в мире. На счету Хабиба 27 поединков, в которых он ни разу не проигрывал.

А вот Конор Макгрегор, который заявил о своем желании реванша, не может похвастаться стольким количеством побед. Несмотря на то, что он являлся чемпионом UFC в двух разных весовых категориях, ирландец завоевал лишь 21 победу и потерпел 4 поражения.

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