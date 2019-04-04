«Увидимся в октагоне»: Макгрегор поссорился с Хабибом, чтобы объявить о возвращени и реванше

Всколыхнувшая мир смешанных единоборств перепалка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, где ирландец совершенно бесцеремонно оскорблял жену соперника, была призвана привлечь внимание к его возвращению в MMA! Не прошло и десяти дней, как «пенсионер» Конор принял решение снова драться. И, судя по всему, реванш с дагестанцем не за горами.

Шоу должно продолжаться! Хабиб и Конор снова будут драться! 00:00 00:00

Ночью 4 апреля Конор наконец раскрыл карты. После нескольких максимально бесцеремонных реплик, собравших обильную жатву комментариев и приковавших внимание журналистов к твиттеру спортсмена, он сделал последний ход. Миролюбивое сообщение о равенстве всех религий венчает сообщение о возвращении в MMA.

— Я хочу двигаться дальше вместе с моими фанатами, вне зависимости от их вероисповедания и происхождения. Любая вера призывает нас быть лучшей версией себя и стремиться к большему. Этот мир един для всех. До встречи в октагоне! — Написал Макгрегор в своём Twitter.

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMAФото: Социальные сети

Напомним, перепалка между Конором и Хабибом в соцсетях началась ещё в воскресенье. В среду ирландец перешёл на абсолютное хамство, коснувшись семьи дагестанца. Разместив фотографии со свадьбы Нурмагомедова, он сравнил его супругу с «полотенцем», а потом и вовсе предложил, что под белоснежной паранджой скрывается не девушка, а «козёл».

Такие замечания взбесили даже обычно хладнокровного дагестанца. Хабиб жёстко ответил оппоненту, попытавшись задеть его за живое. Он вспомнил про обвинения в изнасиловании, с которыми в декабре прошлого года в полицию пришла жительница Дублина. Впрочем, вина Макгрегора пока ничем не подтверждается, а твит Нурмагомедова он проигнорировал и «глазом не повёл».

О вероятном реванше между заклятыми соперниками недавно говорил и сам Нурмагомедов. В беседе со студентами РЭУ имени Плеханова спортсмен разоткровенничался, сообщив, что переговоры о таком поединке действительно шли и даже были близки к завершению. Однако тогда планы сорвало заявление Макрегора о завершении карьеры.

К слову, Хабиб предполагал, что громкие слова ирландец вскоре возьмёт назад. Он подчеркнул, что это всего лишь способ Конора шантажировать боссов UFC, чтобы получить лучший контракт. Или чтобы получить лучшего соперника?

Напомним, что следующий бой, по предварительным договорённостям, дагестанец должен провести 7 сентября. Кто станет оппонентом действующего чемпиона UFC в лёгком весе пока непонятно. Но, кажется, у Конора есть свои мысли на этот счёт...

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