2019-04-03T23:04:46+03:00
Спорт

«Ты ответишь за изнасилование»: Хабиб угрожает Макгрегору после оскорбления жены

Обычно сдержанный дагестанец не стал выбирать слова, попытавшись задеть ирландца за живое
Андрей ЗОБОВ
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После оскорбления супруги, Хабиб не стал церемониться и выбирать словаПосле оскорбления супруги, Хабиб не стал церемониться и выбирать словаФото: REUTERS
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Между Конором и Хабибом начались настоящие «бои без правил» в Twitter. Первым черту перешёл ирландец, назвавший жену оппонента «полотенцем» из-за традиционного мусульманского наряда, скрывшего лицо девушки. После таких слов обычно сдержанный Хабиб не стал выбирать слова, попытавшись задеть самое больное место ирландца.

— Насильник, иначе тебя не назвать. Насильник. Ты лицемер, который не может отвечать за свои действия. Ты ответишь за изнасилование. Увидим позже, — написал Хабиб Нурмагомедов в Twitter.

К своему посту Хабиб прикрепил провокационное фото Конора с неизвестной девушкой Фото: Социальные сети

К своему посту Хабиб прикрепил провокационное фото Конора с неизвестной девушкойФото: Социальные сети

Напомним, что обвинения касаются декабря 2018 года. Девушка, чьего имени полиция не называет, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. По её показаниям, преступление произошло в одном из отелей на окраине Дублина, где проживает ирландец.

Информация долго сохранялась в тайне, потому что в сообщении полиции не было указано имя предполагаемого насильника. Хотя самого Конора в январе вызывали на допрос. Впрочем, бойца отпустили за отсутствием прямых доказательств. Но следствие по этому делу продолжается до сих пор.

Конфликт между Конором и Хабибом в Twitter начался в на выходных. Макгрегор назвал соперника «крысой». Дагестанец парировал, вспомнив сладость победы над ирландцем. Макгрегора это задело, и он попытался задеть святое для Нурмагомедова, разместив фотографии со свадьбы бойца. Его супругу, скрытую традиционным мусульманским нарядом, он назвал «полотенцем». В комментариях начал твориться настоящий ад, ведь Конор своими словами задел всех мусульман. Через несколько часов провокатору пришлось удалить хамскую «шутку». Но скриншоты уже разлетелись по всей сети и всё-таки дошли до его оппонента.

Скандальный твит оскорбил не только Нурмагомедова, но и всех мусульман Фото: Социальные сети

Скандальный твит оскорбил не только Нурмагомедова, но и всех мусульманФото: Социальные сети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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