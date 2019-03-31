2019-03-31T19:33:07+03:00
Спорт

Макгрегор и Нурмагомедов сцепились в твиттере

Ирландец обозвал россиянина "маленькой крысой" [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Соперники никак не могут примиритьсяСоперники никак не могут примиритьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В твиттере разгорелась битва постов между бывшими соперниками Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Провокатором выступил ирландец, опубликовавший 31 марта язвительный ответ на сообщение бойца из Дагестана:

Первым начал ирландец

Первым начал ирландец

- У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка, - написал Макгрегор.

- Великолепные чувства после пяти чемпионских раундов. Скоро увидимся, друзья, очень скоро. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении многих лет, - разместил ранее у себя в аккаунте Нурмагомедов.

Оставлять оскорбление без ответа действующий чемпион UFC не стал. Но и обзываться под стать скандалисту Конору не захотел. Хабиб опубликовал у себя в твиттере своего рода поучение с ироничный вопросом:

Боец из Дагестана ответил Макгрегору

Боец из Дагестана ответил Макгрегору

- Деньги приходят и уходят, но честь, которую ты потерял, никогда не вернёшь. Живи с этим, - ответил Хабиб Нурмагомедов. - Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?

Напомним, что спортсмены не в первый раз выясняют отношения через соцсети. Вспомнить хотя бы пост Нурмагомедова про сравнение Макгрегора с цыпленком или его лаконичное "Заткнись!" с эмодзи маленького птенчика в ответ на критику ирландца его боя с бразильцем Эдсоном Барбозой.

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На майке нарисован цыплёнок, с которым Хабиб сравнил Макгрегора
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ИСТОЧНИК KP.RU

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