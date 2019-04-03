«Ты женился на полотенце, парень»: Конор оскорбил жену Хабиба

Конор Макгрегор спровоцировал очередной скандал: спортсмен опубликовал в Twitter снимки со свадьбы Нурмагомедова, назвав его жену «полотенцем» из-за скрывшей лицо паранджи. Но после того, как под постом разразилась настоящая война, спортсмену пришлось удалить провокационную шутку.

— Парень, ты женился на полотенце, — написал ирландец в своём Twitter, прикрепив к записи фотографии со свадьбы Хабиба Нурмагомедова.

Своей «шуткой» Конор не только глубоко оскорбил Хабиба, трепетно относящегося к высказываниям о своих родственниках. Боец навлёк на себя целый шквал критики от оскорблённых мусульман. В комментариях они напомнили бойцу, что по традициям ислама девушка обязана быть кроткой и беречь свою красоту для мужа. Таким образом Нурмагомедов поступил как истинный мусульманин. А пост ирландца оскорбляет чувства верующих.

Скандальный твит был удалёнФото: Социальные сети

Такой реакции не ожидал даже опытный провокатор Макгрегор. Бойцу пришлось срочно удалять твит, но его скриншоты уже разлетелись по всемирной сети.

Возмутительное сообщение может быть продолжением перепалки, случившейся между спортсменами на днях. Среди взаимных оскорблений, в комментариях Макгрегора легко увидеть прямой намёк на вероятность скорого реванша между бойцами.

— Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса, — написал тогда Конор. — Ты будешь делать то, что тебе скажут боссы. Впрочем, как и всегда.

О вероятном реванше с Макгрегором упоминал и сам Нурмагомедов. Дагестанец рассказал, что эта тема обсуждалась между UFC и агентами спортсменов. Однако на данный момент ирландец является «пенсионером» — в конце марта он объявил об окончании карьеры.

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