2019-04-24T16:53:27+03:00
Спорт

Реванш Хабиб — Макгрегор состоится: президент UFC намекнул, что бой уже готовят

Спортсмены могут встретиться в октагоне уже в декабре 2019 года
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб и Конор могут встретиться в октагоне уже в декабре 2019 годаХабиб и Конор могут встретиться в октагоне уже в декабре 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент UFC Дана Уайт недвусмысленно намекнул, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор обязательно встретятся в октагоне. Глава промоушена считает, что только после этого спортсмены могут помириться.

— Я не думаю, что их отношения дойдут до такой стадии, когда они смогут пообедать вместе и обсудить былое. Но я уверен, что они будут уважать друг друга. Ещё бы! Когда бьёшься с кем-то на протяжении 7-10 раундов, то непременно приобретаешь уважение к сопернику, — поделился своим мнением Уайт, отвечая на вопросы журналистов канала CNN.

Лишь самые внимательные заметили намёк, данный Уайтом. Дело в том, что на данный момент спортсмены провели лишь один пятираундовый поединок. И глава промоушена не может этого не знать, как не может забыть правила UFC, который он возглавляет.

Наверняка Уайт решил подарить внимательным фанатам намёк на то, что противостояние между спортсменами непременно продолжится. Кроме того, сам Хабиб на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова рассказал, что между представителями спортсменов и руководством UFC велись переговоры о реванше. Дагестанский «Орёл» был согласен, но выдвинул единственное условие — он хочет, чтобы Конор на деле доказал, что достоин боя за пояс и победил другого соперника.

Вероятнее всего, руководство промоушена не смогла согласовать бой со своенравным Макгрегором вовремя, поэтому соперником Нурмагомедова стал Дастин Порье. Но, вероятнее всего, следующий бой дагестанца будет матчем-реваншем против знаменитого ирландца. По словам Нурмагомедова, он запланирован на декабрь 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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