Стал известен соперник Хабиба Нурмагомедова

В турнире UFC 236 из боя Дастин Порье-Макс Холлоуэй первый со счетом 49:46 вышел победителем и как временный чемпион в легком весе 7 сентября сойдется в октагоне с абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

UFC on Twitter. The knee that cut Holloway! 2-2 heading into round 5? What's your scorecard say? #UFC236 https://t.co/t4ur17DRh1

- Не согласен с судьями, поставившими счёт 49:46. Я насчитал ничью. Выражаю уважение обоим бойцам. Достижения Порье нельзя не принимать во внимание. Увидимся в сентябре, Дастин, - отреагировал на итоги поединка боец из Дагестана.

Информацию о том, что титул чемпиона у Нурмагомедова попытается отнять американский боец Порье уже подтвердил президент UFC Дэна Уайт.

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Напомним, что до 7 июля 2019 года россиянин отбывает дисквалификацию за потасовку вне октагона после поединка с Конором Макгрегором. Нурмагомедову также пришлось выплатить штраф полмиллиона долларов. Приятелей Хабиба также отстранили от боев и заставили раскошелиться на 25 тысяч долларов - деньги за товарищей в Атлетическую комиссию штата Невада внес Нурмагомедов.

Кстати, ранее отец дагестанского бойца говорил, что соперником сына выступит победитель боя Макгрегор-Фергюсон. Но сделка сорвалась из-за проблем Конора - спортсмен заявил о завершении карьеры, а потом привлек внимание полицейских как подозреваемый в изнасиловании.

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