2019-05-08T15:05:13+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка заявила, что легко побьёт Хабиба Нурмагомедова

Девушка назвала единственное правило, которое поможет ей «100-процентно победить»
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба UFC / личная страница Кайлы ХаррисонФото: пресс-служба UFC / личная страница Кайлы Харрисон
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Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, американка Кайла Харрисон заявила, что легко побьёт Хабиба Нурмагомедова. Девушка выдвинула лишь одно правило — бой должен проходить в рамках её любимого вида спорта.

В интервью американскому изданию TMZ девушка рассуждала о бое против лучших спортсменов мира. Сначала Кайла сказала, что ей было бы интересно попробовать себя в боксе.

— Знаете, я совершенно уверена, что если меня, мой мозг, характер, навыки поместить в атлетичное тело мужчины весом в 77 килограммов, но сохранить навыки, я бы стала мировым чемпионом по боксу в этой весовой категории, — заявила Харрисон.

Однако девушка уверена, что даже в женском теле ей по силу победить одного из лучших спортсменов в смешанных единоборствах. Девушка замахнулась на победу над действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. К слову, сама Кайла также выступает в MMA, в промоушене PLF.

— Что по поводу боя в моём теле, я не знаю. Если бы кто-то в моём весе. Хабиб? Могу ли я победить Хабиба? Я думаю, что смогу побить его по правилам дзюдо. Уверена на 100 процентов. Я бы побила Хабиба, — резюмировала спортсменка.

Сам Нурмагомедов не стал комментировать громкое заявление. Спортсмен продолжает готовится к титульному поединку с Дастином Порье. Защищать чемпионство дагестанский «Орёл» будет 7 сентября в Абу-Даби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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