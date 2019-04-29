2019-04-29T11:03:44+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов будет драться с Дастином Порье в Абу-Даби

Поединок пройдет уже 7 сентября этого года
Михаил ЮЖНЫЙ
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Хабиб Нурмагомедов будет драться с Порье в Абу-ДабиХабиб Нурмагомедов будет драться с Порье в Абу-ДабиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с временным чемпионом промоушена американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Произойдет это на турнире UFC 242, сообщает официальный интернет-сайт бойцовской организации.

Порье в последнем бою одержал победу над земляком Максом Холлоуэм и стал временным чемпионом UFC. Данный титул дает ему статус официального претендента, который должен драться с действующим чемпионом - Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, что россиянин прошлой осенью в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе легко победил ирландца Конора Макгрегора. Таким образом дагестанец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После поединка прямо на ринге произошла крупная потасовка, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован спортивной комиссией штата Невада на 9 месяцев и дополнительно штрафован на полмиллиона долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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