Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом промоушена. Перед второй защитой пояса против Дастина Порье Дана Уайт предложил дагестанскому «Орлу» новый контракт на самых выгодных условиях.

Как сообщил тренер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, боссы UFC боялись, что Хабиб может уйти после окончания действующего соглашения — по нему спортсмен должен был провести всего ещё два боя под эгидой организации. Первым стал бы бой с Порье, вторым — ещё одна схватка, которую Нурмагомедов должен провести в декабре. Подробности нового соглашения не разглашаются, однако доподлинно известно, что оно пролонгирует сотрудничество дагестанской звезды с UFC.

— Мы очень счастливы, — цитирует менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза портал MMAFighting. — Они позаботились о нас и дали всё, что мы хотели. Мы не можем просить лучшего. И мы очень благодарны. Сказать честно, это были самые лёгкие переговоры в моей жизни. Они вели дела честно, перешли прямо к делу, предложили то, что было нужно и попросили о том, что важно для них. Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Они дали нам то, что мы хотим, и они приняли хорошее деловое решение, отнесясь к нам, как к партнёрам.

Давление Нурмагомедова на UFC в конце-концов привело к положительным результатам. Долгое время сам боец оставался недовольным отношением боссов промоушена. После боя с Конором он стал открыто говорить о возможном завершении карьеры и показательном бое с Флойдом Мейвезером. Громкие заявления стали рычагом, заставившим Дану Уайта сделать Хабибу самое роскошное предложение в истории UFC.

— Я уверен, что Хабиб — величайший боец, которого видел мир, ведь он не проигрывал. Ни единожды. Его даже никогда не бросали на настил, он всегда доминировал. В каждом раунде против почти каждого соперника. И никогда не употреблял допинг. Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Сегодня мы получили заслуженную награду. А теперь настало время красивых боёв, — резюмировал Али Абдель-Азиз.

Напомним, следующим соперником Хабиба стал американец Дастин Порье. Бойцы сойдутся в борьбе за титул 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби. Промоушен уже опубликовал промо-ролик предстоящего боя.

Нурмагомедов - Порье, официальное промо боя от UFC.

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