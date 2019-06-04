Опубликован официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье

СЕГОДНЯ 22:24 2019-06-04T22:24:39+03:00

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержавший 27 побед и не потерпевший ни одного поражения, готовится к защите своего титула. Бой против временного обладателя чемпионского пояса пройдет 7 сентября в Абу-Даби на арене UFC 242. Об этом было официально объявлено сегодня. UFC также опубликовал официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье в своем твиттере.

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел против Конора Магрегора 6 октября 2018 года. Хабиб победил удушающим приемом, после чего перепрыгнул через ограждение октагона и попытался наброситься на спарринг-партнера Конора, который в течение боя и до него осыпал Нурмагомедова ругательствами и оскорблениями. Стычка стоила Хабибу 9-месячной дисквалификации и штрафа в полмиллиона долларов. Конора дисквалифицировали на 6 месяцев и оштрафовали на 50 тысяч.

Но даже несмотря на дисквалификацию, Нурмагомедов неплохо заработал на поединке, получив около 4 миллионов долларов в виде денег от продажи рекламных прав и гонорара за сам бой.

Официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU