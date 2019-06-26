«За полчаса до главного боя в карьере Хабиб позволял себе невозможное»

Автор документального фильма о Хабибе Нурмагомедове рассказал, как боец нарушал все мыслимые и немыслимые правила перед главным боем в своей жизни и сообщил о намерении дагестанца завершить спортивную карьеру. Необычными историями Уилл Харрис поделился в беседе с известным журналистом Джо Роганом.

— Нужно сказать, что с Хабибом я познакомился только в январе 2018 года, на турнире в Бостоне. Тренер Али Абдель-Азиз решил, что мы сработаемся. Он был прав. Я понял, что он особенный человек. Не только потрясающий боец, но именно человек. Характерный момент был перед боем с Макгрегором. Обычно спортсмены не знают, куда себя деть, сильно нервничают. У Хабиба был самый главный бой всей его жизни. И что он делал за 30 минут выхода? Сидел в видеочате с друзьями из Дагестана и громко смеялся. Макгрегор, титул, слава — всё это, кажется, его совершенно не трогало. Тренер умолял его сконцентрироваться, а он просто приятно проводил время в компании близких. Это потрясало, — признался Уилл Харрис.

За пятнадцать минут до боя спортсмен немного размялся, а потом вышел и уничтожил ирландца, позволившего себе слишком много говорить про религию и семью Нурмагомедова.

— Могу вас заверить, в тот момент дело было не в том, что Хабиб сачковал, — убеждён Харрис. — Я был с ним и его отцом в Дагестане. Видел тренировки в лагере высоко в горах. Видел, как закаляется его дух. Он вытёсывает себя, делает себя сам. Каждый день. Поэтому я уверен, что его не смогут победить — невозможно сломать то, что он в себе воспитал, это отношение к миру и эту веру. Со временем понимаешь, что он не просто тренировался в горах. Он стал горой.

Рассказал Харрис и о метаниях Нурмагомедова. Боец признавался ему, что после победы над ирландцем подумывает бросить карьеру.

— Он говорил, что деньги у него есть, а более значимого боя уже не будет. Более статусного. Даже спрашивал у меня, не стоит ли ему закончить карьеру сразу после победы. Но в итоге, как мне кажется, он понял, что есть более сильные соперники, чем Макгрегор. Именно со спортивной точки зрения. Тот же Фергюсон. Думаю, это одна из причин, по которым он остался. Хабиб не закончил с Тони, — резюмировал Уилл Харрис.

Напомним, что следующим соперником Нурмагомедова станет обладатель временного чемпионского пояса Дастин Порье. Судьбу чемпионства UFC в лёгком весе бойцы решат 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Как сообщил президент UFC Дана Уайт, следующим соперником Хабиба, вероятнее всего, станет Тони Фергюсон. Бой состоится в декабре.

КСТАТИ

Порье: «Я обыграю Хабиба за счёт интеллекта и финиширую»

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал о своей подготовке к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Боец попытается победить соперника интеллектом, найдя в стиле дагестанца слабые стороны и сыграв на них (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом промоушена. Перед второй защитой пояса против Дастина Порье Дана Уайт предложил дагестанскому «Орлу» новый контракт на самых выгодных условиях (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: россиянин будет драться против американца 7 сентября в Абу-Даби

Самый известный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается! 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби обладатель чемпионского пояса проведет бой с американцем Дастином Порье. Это произойдет в рамках турнира UFC 242 (подробности).