«Я пил всю неделю»: Макгергор пьянствовал и дрался перед боем с Хабибом

Один из самых ярких бойцов UFC Конор Макгрегор признался, что беспробудно пьянствовал перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландцу казалось, что это не мешает подготовке, он выигрывал все тренировочные бои. Но оказался не готов к схватке с дагестанцем.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

— Я пил виски всю неделю перед боем, — цитирует бойца ESPN. — Во мне был яд. Я не знаю, не могу ответить себе, почему так случилось. В отеле, где я жил, были люди, которых я мог позвать на бой. Мы спускались в тренажёрный зал и устраивали бои. Это была рубка без защиты головы, открытая. Я выигрывал каждый бой. Отправлял соперников в нокаут, и спокойно возвращался в свой номер праздновать победу.

Макгрегор признаёт, что пьянство стало серьёзнейшим препятствием на пути к победе: в четвёртом раунде Нурмагомедов уничтожил соперника удушающим приёмом. Именно поэтому ирландец так жаждет реванша: чтобы встретиться с Хабибом в равном бою.

Пьянство и самоуверенность привели Конора к закономерному результату — бой он с треском проигралФото: REUTERS

— Я совершал серьёзные ошибки. Я признаю это. И я готов их исправлять, чтобы вернуться на вершину, — заявил Макгрегор.

Напомним, что 18 января ирландец встретится с Дональдом Серроне. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе. Напомним, что Конор собирается получить за бой сумасшедшие $80 млн.

— Я уверен, что получу огромный чек. Может быть, самый большой за всю историю смешанных единоборств (MMA). Поединок будет смотреть весь мир: Англия, Ирландия Австралия, Канада. С Хабибом было $50 млн, теперь я жду $80 млн, — заявил боец.

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