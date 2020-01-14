2020-01-14T14:45:14+03:00
Спорт

«Я пил всю неделю»: Макгергор пьянствовал и дрался перед боем с Хабибом

Перед главным боем в карьере ирландец постоянно прикладывался к бутылке
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Конор Макгрегор пьянствовал перед боем с ХабибомКонор Макгрегор пьянствовал перед боем с ХабибомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Один из самых ярких бойцов UFC Конор Макгрегор признался, что беспробудно пьянствовал перед боем с Хабибом Нурмагомедовым. Ирландцу казалось, что это не мешает подготовке, он выигрывал все тренировочные бои. Но оказался не готов к схватке с дагестанцем.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова

00:00
00:00

— Я пил виски всю неделю перед боем, — цитирует бойца ESPN. — Во мне был яд. Я не знаю, не могу ответить себе, почему так случилось. В отеле, где я жил, были люди, которых я мог позвать на бой. Мы спускались в тренажёрный зал и устраивали бои. Это была рубка без защиты головы, открытая. Я выигрывал каждый бой. Отправлял соперников в нокаут, и спокойно возвращался в свой номер праздновать победу.

Макгрегор признаёт, что пьянство стало серьёзнейшим препятствием на пути к победе: в четвёртом раунде Нурмагомедов уничтожил соперника удушающим приёмом. Именно поэтому ирландец так жаждет реванша: чтобы встретиться с Хабибом в равном бою.

Пьянство и самоуверенность привели Конора к закономерному результату — бой он с треском проиграл Фото: REUTERS

Пьянство и самоуверенность привели Конора к закономерному результату — бой он с треском проигралФото: REUTERS

— Я совершал серьёзные ошибки. Я признаю это. И я готов их исправлять, чтобы вернуться на вершину, — заявил Макгрегор.

Напомним, что 18 января ирландец встретится с Дональдом Серроне. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе. Напомним, что Конор собирается получить за бой сумасшедшие $80 млн.

— Я уверен, что получу огромный чек. Может быть, самый большой за всю историю смешанных единоборств (MMA). Поединок будет смотреть весь мир: Англия, Ирландия Австралия, Канада. С Хабибом было $50 млн, теперь я жду $80 млн, — заявил боец.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Мышление очкошника»: Нурмагомедов поиздевался над соперником Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов поиздевался над Дональдом Серроне, который вскоре встретиться в октагоне с Конором Макгрегором. В видео, опубликиванном в аккаунте UFC на выходных, «Ковбой» признался, что сильно волнуется перед поединком с ирландцем (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Конор Макгрегор - Дональд Серроне: соперники встретятся в 2020 году в Лас-Вегасе

Дана Уайт надеется, что в 2020 году бывший чемпион промоушена Конор Макгрегор проведёт три хороших поединка. Однако для этого ирландцу необходимо одержать победу в предстоящем 18 января противостоянии с Дональдом Серроне (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вашингтон - Каролина 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Рейнджерс - Айлендерс 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Суперкубка Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 12 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Суперкубка Испании по футболу
Новости 24
В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки
«Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно»: дагестанец призвал «братьев» не гулять в обнимку с девушкой
На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами
На Ставрополье назван самый неблагодарный труд
Лидер по освоению федеральных денег: Чечня получит от государства 10 миллиардов
"Накричала - заработал": россиянин рассказал, как стать миллионером
Сорвавшегося в пропасть альпиниста спасли на Эльбрусе
Mercedes размозжил «Приору» в КЧР: три человека погибли
9 ставропольцев уличены в экстремизме
На Ставрополье приставы несколько дней поджидали должника у дома
Снежной зимы на Ставрополье в ближайшее время не будет
«Скоро я буду миллиардером!»: Макрегор раскрыл сумму гонорара за бой с Нурмагомедовым
5-летний мальчик на Ставрополье случайно сжег своего папу
Экс-зампреда правительства Ставрополья заподозрили в работе на Госдеп США
Украинский футболист порадовался покорности дагестанских женщин
Угрозы, поборы, генеральские погоны: глава президентского кадетского училища отделался штрафом за преступления
На Ставрополье выявлено предприятие по незаконному производству снюсов
На Ставрополье Дед Мороз вернул детям-инвалидам украденную ёлку
Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»
Ставропольские полицейские помогли женщине родить
"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA
"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского
Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»
На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом