2020-01-13T12:17:01+03:00
Спорт

«Мышление очкошника»: Нурмагомедов поиздевался над соперником Макгрегора

Дональд Серроне признался, что ужасно нервничает перед поединком с Конором
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Хабиб назвал Серроне «очкошником» за страх перед боем с МакгрегоромХабиб назвал Серроне «очкошником» за страх перед боем с МакгрегоромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабиб Нурмагомедов поиздевался над Дональдом Серроне, который вскоре встретиться в октагоне с Конором Макгрегором. В видео, опубликиванном в аккаунте UFC на выходных, «Ковбой» признался, что сильно волнуется перед поединком с ирландцем.

— Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю: блин, у меня ноги тяжёлые, руки тяжёлые. Каждый раз приезжая на арену, считаю, сколько до боя осталось. Но по какой-то причине тело не готово, это будто худшая ночь в твоей жизни, — признаётся Серроне на кадрах видео.

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Нурмагомедов назвал Дональда Серроне очкошником за страх перед боем с Макгрегором
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Боец говорит, что перед каждым боем его рвёт от волнения, но ему приходится делать вид, что всё нормально. Что он готов выйти и побеждать. Когда «ковбой» выходит в клетку, «пересыхает горло, адски хочется пить». О страхе Серроне забывает лишь когда начинается бой.

Признание бойца высмеял Хабиб Нурмагомедов, без шансов победивший будущего соперника Дональда. В Stories он разместил отрывок видео с признанием «ковбоя». Видео он подписал «Мышление очкошника».

Напомним, что бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне пройдёт 18 января в Лас-Вегасе. Ирландец нацелен только на победу: она позволит ему вернуть себе статус одного из сильнейших бойцов и любовь поклонников. Ему нужна победа, потому что не показав высокий результат, он не сможет встретиться с Хабибом. Конор жаждет реванша, чтобы вновь попытаться победить действующего чемпиона UFC в лёгком весе, заполучить пояс и вернуть себе титул сильнейшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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