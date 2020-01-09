2020-01-09T12:21:55+03:00
Спорт

«Смехотулечки кончились»: Фергюсон показал, как будет избивать Нурмагомедова

Дерзкий американец наглядно продемонстрировал свою готовность бросить вызов дагестанскому чемпиону [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Тони Фергюсон считается самым выносливым бойцом UFC и единственным серьёзным конкурентом Хабиба в лёгком весеТони Фергюсон считается самым выносливым бойцом UFC и единственным серьёзным конкурентом Хабиба в лёгком весеФото: REUTERS
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Наглость, дерзость и многочасовые тренировки с упором на борьбу — Тони Фергюсон готовится к главному бою в своей жизни. На кону чемпионский пояс UFC в лёгком весе, а в соперниках — легендарный Хабиб Нурмагомедов.

Самый ожидаемый бой UFC состоится уже в апреле, настало время подогревать и без того горячий интерес публики. И если немногословный и всегда спокойный Хабиб в этом далеко не профи, то Фергюсон владеет искусством трештокинга не хуже Конора Магрегора. На этот раз он решил отойти от оскорблений и на деле показать, как он будет справляться с грозным оппонентом.

— Смехотулечки и шуточки кончились, — написал американец в Instagram. — Все эти игры ведутся до того, как соперник оказывается заперт со мной в клетке. И на этот раз раундов будет больше, чем стандартные три. Я иду за тобой, Хабиб!

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Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон: американец показал, как будет избивать оппонента
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Специалисты и аналитики считают Фергюсона самым опасным соперником в карьере непобедимого дагестанца. Боец не раз показывал блестящие навыки борьбы, поэтому может оказать серьёзнейшее сопротивление Нурмагомедову, традиционно делающему ставку на переход в партер. Кроме того, Тони великолепный ударник, который может выдержать потрясающее количество повреждений. Стойкость и техника делают его ещё опаснее для Хабиба.

В опубликованном видео Фергюсон демонстрирует элементы борьбы и технику добивания оппонента, намекая, что он готов победить Нурмагомедова в его сильнейшем компоненте. Однако что случится, когда вместо спортивного снаряда перед американцем окажется непобедимый чемпион, станет известно лишь 18 апреля. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдёт в Нью-Йорке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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