«Смехотулечки кончились»: Фергюсон показал, как будет избивать Нурмагомедова

Наглость, дерзость и многочасовые тренировки с упором на борьбу — Тони Фергюсон готовится к главному бою в своей жизни. На кону чемпионский пояс UFC в лёгком весе, а в соперниках — легендарный Хабиб Нурмагомедов.

Самый ожидаемый бой UFC состоится уже в апреле, настало время подогревать и без того горячий интерес публики. И если немногословный и всегда спокойный Хабиб в этом далеко не профи, то Фергюсон владеет искусством трештокинга не хуже Конора Магрегора. На этот раз он решил отойти от оскорблений и на деле показать, как он будет справляться с грозным оппонентом.

— Смехотулечки и шуточки кончились, — написал американец в Instagram. — Все эти игры ведутся до того, как соперник оказывается заперт со мной в клетке. И на этот раз раундов будет больше, чем стандартные три. Я иду за тобой, Хабиб!

tonyfergusonxt Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон: американец показал, как будет избивать оппонента

Специалисты и аналитики считают Фергюсона самым опасным соперником в карьере непобедимого дагестанца. Боец не раз показывал блестящие навыки борьбы, поэтому может оказать серьёзнейшее сопротивление Нурмагомедову, традиционно делающему ставку на переход в партер. Кроме того, Тони великолепный ударник, который может выдержать потрясающее количество повреждений. Стойкость и техника делают его ещё опаснее для Хабиба.

В опубликованном видео Фергюсон демонстрирует элементы борьбы и технику добивания оппонента, намекая, что он готов победить Нурмагомедова в его сильнейшем компоненте. Однако что случится, когда вместо спортивного снаряда перед американцем окажется непобедимый чемпион, станет известно лишь 18 апреля. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдёт в Нью-Йорке.

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