Российский чемпион смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов начал промо-компанию боя с американцем Тони Фергюсоном за пояс лучшего бойца смешанных единоборств в лёгком весе. Чемпион опубликовал в Ibstagram пост, анонсирующий бой в стиле «Игры престолов».

— Давайте снова сделаем историю, — подписал Нурмагомедов постер предстоящего боя.

khabib_nurmagomedov Хабиб анонсировал бой с Фергюсоном в стиле "Игры престолов"

На плакате Хабиб и Фергюсон изображены в стиле знаменитого сериала «Игра престолов». При этом за действующим чемпионом изображены прошлые претенденты на пояс, которые так и не смогли одолеть непобедимого дагестанца. Поверженный, на заднем плане сидит Эл Яквинта, а слишком много говоривший Конор Макгрегор бессильно смотрит на спину ушедшего вперёд победителя.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон должен состояться 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Американец, по мнению большинства аналитиков, единственный легковес, который действительно может доставить трудности Хабибу. Его потрясающие навыки борьбы, отличная работа в стойке и невероятная выносливость могут стать проблемой для действующего чемпиона.

Кстати, Фергюсон тоже по-своему анонсировал предстоящий бой. В своих соцсетях американец показал, как будет избивать оппонента. И отличился оригинальным высказыванием на этот счёт.

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