«Это будет самый успешный бой в истории»: глава UFC рассказал о подготовке реванша Нурмагомедов — Макгрегор

UFC и его глава Дана Уайт готовят бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Реванш состоится в том случае, если ирландец 18 января одержит победу над Дональдом Серроне, а дагестанец 18 апреля одолеет Тони Фергюсона.

— После боя с Серроне Конор хочет провести ещё один бой. Конечно, речь идёт о реванше с Хабибом. Он хочет этот бой, очень хочет. И, если они смогут одержать победу в своих поединках, у нас появится возможность его организовать. Уверен, что это будет самый громкий и успешный бой в истории, — цитирует Уайта спортивный портал MMAMania.

Интересно, что бой Макгрегора будет проводится в полусреднем весе. Промоушен всячески идёт навстречу своему самому медийному бойцу. А ирландец боится, что две тяжёлые весогонки в короткий срок могут серьёзно сказаться на здоровье и результате, поэтому сбрасывать вес до лёгкого Конор будет только перед боем с Хабибом.

— Конор настроен очень серьёзно. Он понимает, что ещё одно поражение может поставить крест на его карьере. Поэтому он очень взволнован и максимально мотивирован перед схваткой. Я вижу, что он готов выйти и побеждать. Готов сделать всё, ради этого реванша. И мы тоже к нему готовы, потому что это будет неповторимое зрелище. Кроме того, мы учтём опыт прошлого и поставим усиленную охрану перед октагоном. Чтобы не было никаких неожиданностей, — сказал Уайт, намекая на прыжок Хабиба за пределы клетки после победы над Макгрегором в октябре 2018 года.

Представители Нурмагомедова относятся к бою двояко. С одной стороны, сразу после боя, дагестанец сказал, что больше никогда не хочет видеть Макгрегора. Долгое время он настаивал на том, что побеждённый оппонент не достоин реванша. И требовал от Конора доказать свою состоятельность, одержав несколько побед. Однако после подписания нового, рекордного контракта отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын совершенно не против вновь преподать урок заносчивому ирландцу.

Напомним, что следующий бой Хабиба пройдёт 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. Нурмагомедов встреться с Тони Фергюсоном. По мнению экспертов, американец — наиболее опасный соперник для дагестанца среди всех легковесов. И единственный, кто реально может потягаться с непобедимым за пояс чемпиона.

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