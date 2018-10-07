СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-07T12:46:52+03:00

Боец принес извинения за потасовку в зале после боя, но подчеркнул - не он это начал

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Хабиб Нурмагомедов извинился за драку после поединка с Конором МакГрегром, но вину в потасовке разделил с соперником. На пресс-конференции он заявил: да, я поступил неправильно, но проигнорировать оскорбления религии и отца не мог.

- Прежде всего я хочу извиниться перед комиссией Невады, перед Вегасом. Я знаю, это не лучшая моя сторона, но я не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки? А как насчет того, как он (МакГрегор - авт.) плохо говорил о моей религии, стране, отце? Он прилетел в Бруклин и разбил автобус, чуть не убил пару человек. Как насчет этого? Мой отец учил меня: "Ты всегда должен быть уважительным", - заявил журналистам неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Он отметил, что такое поведение ему не свойственно. И друзья могут это подтвердить. А вот ответственность за некрасивое поведение Конора Хабиб возложил на СМИ:

- Пресса изменила ММА. Я не хочу, чтобы соперники говорили гадости. Нельзя говорить такое о религии, нации. Это очень важно для меня, - продолжил боец из Дагестана.

Еще он признался, что недовольный отец (Абдулманап Нурмагомедов) очень ждет сына дома:

- Я знаю, отец размажет меня, когда вернусь домой, - сказал Хабиб и добавил. - Я горжусь вот еще чем. Все говорили о фотографии Конора с Путиным. А он только что позвонил мне и сказал, что очень гордится моей победой.

Слова с извинениями и благодарностью за поддержку Нурмагомедов написал и у себя в соцсетях:

khabib_nurmagomedov Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. When Allah with you, nobody can broke you. nobody. Thank you so much guys for support. #Alhamdulillah #Честь

Напомним, из-за драки с командой Конора МакГрегора за пределами октагона россиянина могут лишить титула чемпиона UFC

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