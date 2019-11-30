2019-11-30T10:27:08+03:00
Спорт

Тони Фергюсон не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым

UFC предлагает провести поединок 18 апреля в Нью-Йорке
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон должны встретиться 18 апреля в Нью-ЙоркеХабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон должны встретиться 18 апреля в Нью-Йорке
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Агенты спортсмена пока ещё ведут переговоры по поводу условий контракта. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает ESPN.

Сам Фергюсон не раз давал понять своим подписчикам в Twitter, что он готов сойтись с дагестанским чемпионом в поединке за титул. Однако когда дело дошло до конкретных предложений, его представители остались недовольны предложенными условиями.

Сам Нурмагомедов уже поставил подпись под заветным соглашением. Согласно ему, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон пройдёт 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. Напомним, что это уже пятая попытка боссов UFC провести схватку между амерканцем и дагестанцем. Предыдущие четыре раза бой отменяли из-за травм спортсменов.

Именно Фергюсона считают единственным бойцом в лёгком весе, который может составить серьёзную конкуренцию Нурмагомедову и побороться с ним за звание чемпиона. Некоторые даже считают, что именно Тони — сильнейший боец-легковес. Именно поэтому бой уже стал самым ожидаемым в UFC.

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Хабиб Нурмагомедов официально подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов официально поставил подпись под контрактом на бой с Тони Фергюсоном. И, наконец, стало известно, когда и где состоится самый ожидаемый бой UFC. Непримиримые соперники будут драться за пояс 18 апреля 2020 года в Бруклине (подробности).

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Прогнозы на бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (2019)

Говоря о прогнозе на бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон, эксперты обсуждают не столько шансы на победу, сколько состоится ли эта встреча вообще. Ведь поединки между ними срывались четырежды - в 2015 и 2017 году из-за проблем со здоровьем у Хабиба, в 2016 и 2018 из-за травм Эль-Кукуя, как прозвали Тони (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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