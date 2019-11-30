Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Агенты спортсмена пока ещё ведут переговоры по поводу условий контракта. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает ESPN.

Сам Фергюсон не раз давал понять своим подписчикам в Twitter, что он готов сойтись с дагестанским чемпионом в поединке за титул. Однако когда дело дошло до конкретных предложений, его представители остались недовольны предложенными условиями.

Сам Нурмагомедов уже поставил подпись под заветным соглашением. Согласно ему, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон пройдёт 18 апреля в Бруклине, Нью-Йорк. Напомним, что это уже пятая попытка боссов UFC провести схватку между амерканцем и дагестанцем. Предыдущие четыре раза бой отменяли из-за травм спортсменов.

Именно Фергюсона считают единственным бойцом в лёгком весе, который может составить серьёзную конкуренцию Нурмагомедову и побороться с ним за звание чемпиона. Некоторые даже считают, что именно Тони — сильнейший боец-легковес. Именно поэтому бой уже стал самым ожидаемым в UFC.

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