Тони Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису

Тони Фергюсон не оставляет попыток оскорбить Хабиба Нурмагомедова. Каждый вторник он публикует очередную оскорбительную запись. На этот раз «Эль Кукуй» показал, как действующий чемпион «готовит тирамису».

Американский боец, кажется, всерьёз озаботился созданием истории взаимной ненависти между ним и Хабибом Нурмагомедовым. Ведь так зрителям будет куда интереснее смотреть бой! Поэтому, раз в неделю Тони публикует очередное оскорбление. На этот раз он связал его самостоятельно придуманным прозвищем дагестанца — тирамису.

Tony Ferguson. I Said It Before & I ll Say It Again,.. Maaaan I Love Bein A Turtle #TiramisuTuesday #KhabibTime > # JustSayNo Champ Shit Only #defendorvacate