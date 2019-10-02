Тони Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису

Тони Фергюсон не оставляет попыток оскорбить Хабиба Нурмагомедова. Каждый вторник он публикует очередную оскорбительную запись. На этот раз «Эль Кукуй» показал, как действующий чемпион «готовит тирамису».

Американский боец, кажется, всерьёз озаботился созданием истории взаимной ненависти между ним и Хабибом Нурмагомедовым. Ведь так зрителям будет куда интереснее смотреть бой! Поэтому, раз в неделю Тони публикует очередное оскорбление. На этот раз он связал его самостоятельно придуманным прозвищем дагестанца — тирамису.

Tony Ferguson. I Said It Before & I ll Say It Again,.. Maaaan I Love Bein A Turtle #TiramisuTuesday #KhabibTime > # JustSayNo Champ Shit Only #defendorvacate

Фергюсон пытается разозлись Нурмагомедова, чтобы получить долгожданный бой с ним. Американец жаждет встречи, ведь их поединки 6 раз срывались по различным не зависящим от бойцов обстоятельствам. Кроме того, именно Фергюсона считают единственным легковесом в UFC, который может создать серьёзные проблемы Нурмагомедову.

Бой между Тони и Хабибом, вероятнее всего, будет проведён в марте 2020 года.

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