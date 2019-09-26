Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий бой чемпиона UFC. По его словам, ждать поединка в конце 2019 года уже не стоит.

— Следующий бой планируем провести в 2020 году. Точная дата ещё не определена, но это будет март-апрель, — сообщил Магомедов в беседе с ТАСС.

Напомним, что главный претендент на бой с чемпионом Тони Фергюсон, предлагал Хабибу встретиться 14 декабря в Лас-Вегасе. Шесть раз их встречи срывались из-за непредвиденных обстоятельств, и американец мечтает наконец-то показать, на что способен в бою с сильнейшим легковесом UFC.

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются бои с Конором Макгрегором и Жоржем Сен-Пьером. Но ирландцу нечем подкрепить свои чемпионские амбиции — за последние три года в UFC он провёл лишь один бой. Который проиграл Хабибу. Его авторитет подорван, и даже ярые фанаты уже стали сомневаться, что он когда-нибудь сможет составить конкуренцию дагестанцу.

Жорж Сен-Пьер — легенда смешанных единоборств и кумир юности Нурмагомедова. Но канадец слишком стар и в начале года объявил о завершении карьеры. Поэтому, несмотря на просьбу самого Хабиба, вероятность того, что президент промоушена Дана Уайт согласиться организовать такую встречу также крайне мала.

Напомним, что в последнем поединке Нурмагомедов не оставил шансов Дастину Порье. Несмотря на то, что американец был готов к бою и сделал всё возможное, оказать чемпиону достойное сопротивление в борьбе он не смог. В третьем раунде он попытался провести приём «гильотина» — Хабиб намеренно поставился, чтобы выжать из соперника последние силы. После неудачи Порье слишком ослаб и легко попался на удушающий приём, завершивший бой.

Таким образом Нурмагомедов до сих пор остаётся непобедимым чемпионом. Пояс вновь уехал в Дагестан, а к безупречному результату дагестанца прибавилась ещё одна победа — 28 – 0.

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