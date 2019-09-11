Жена Хабиба Нурмагомедова — кто она? Фото, история любви Патимат и Хабиба

Жена Хабиба Нурмагомедова Патимат — кроткая дагестанская девушка и первая красавица в небольшом селе Сильди Цумадинского района Дагестана. История их любви началась в далёком детстве, за партой в сельской школе, пережила долгую разлуку и лишь много позже, когда аварский спортсмен был уже не мальчиком, но мужчиной, воплотилась в крепкую семью.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Жена Хабиба Нурмагомедова была настоящей красавицей даже в детстве. Непослушные, тёмные волосы, глубокие карие глаза. Девушка, как и сам спортсмен, родилась в крохотном селе Сильди. Традиционно, оно стоит на склоне горы — домики тесно ютятся на отрогах. Жило там около 200 человек, поэтому все были друг с другом прекрасно знакомы. Детство спортсмена проходило в залах и в дерзких вылазках на природу — мальчишка был самым бойким, непослушным и энергичным во всём селе. Уже тогда он изредка видел малышку Патимат. Но маленького Хабиба больше интересовали приключения и дерзкие выходки.

Родное для Хабиба и Патимат село Сильди. Фото: пресс-служба администрации Цумадинского района

Позже, когда мальчик пошёл в единственную сельскую школу, он познакомился с Патимат ближе. И влюбился в чернобровую красавицу искренней, детской любовью. И маленькой девочке, пусть она, по обычаю, почти не подавала виду, нравились ухаживания дерзкого и решительного мальчишки. Но судьба решила иначе — семья Нурмагомедовых решила перебраться в Кироваул — гораздо более внушительное село в Кизилюртовском районе. А потом и вовсе переехали в Махачкалу.

Времени на общение с девушками у юного Нурмагомедова было совсем мало — с утра и до ночи он учится и тренировался под строгим руководством отца. Даже когда Хабибу хотелось получить чуть больше свободы, Абдулманап не позволял парню выбиться из тренировочного ритма. Он жил залом и общаться с девушками было почти некогда. Да и в сердце спортсмена глубоко запала чернобровая красавица.

Медленно, но верно, Хабиб добивался успеха. Из местных лиг он перебрался в UFC. Парень получал ещё совсем небольшие суммы, перебивался и с большим трудом жил в Америке. К середине 2013 года он снискал славу бойца с огромным потенциалом и начал получать чуть больше. И в этот момент боец вспомнил о своей давней мечте. Вернувшись после очередного боя в Дагестан, он отправил отца поехать к родителям Патимат свататься. Родители девушки, конечно же, согласились на союз с уже прославленны бойцом, первым представителем республики в UFC.

Свадьба Хабиба и ПатиматФото: СОЦСЕТИ

Свадьбу играли традиционно пышно, несмотря на то, что богатым человеком Хабиба Нурмагомедова в то время можно было назвать с трудом — на пиршество пригласили всех желающих, пришло больше 1200 человек. Супругу, по традициям, скрыли за непроницаемыми белыми одеждами — по мусульманским традициям, которые превыше всего чтит именитый спортсмен, лицо суженой могут видеть лишь супруг и его близкие.

Так и появилась тайна Патимат: фотографий жены Хабиба Нурмагомедова в сети нет — только скромные снимки в свадебном облачении с прикрытым лицом. Ситуацией даже бессовестно воспользовался известный своими мерзкими выходками ирландец Конор Макгрегор: во время очередной перепалки с дагестанцем в соцсетях он назвал Патимат «полотенцем», а потом и вовсе заявил, что «под полотенцем — козёл». Но, на самом деле, под белым покрывалом скрывается кроткая дагестанская красавица.

Конор Макгрегор, в попытке задеть Хабиба, назвал Патимат «полотенцем»Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то, что муж постоянно летает в Америку, Патимат в основном сидит дома. Спортсмен небезосновательно считает, что присутствие супруги может сильно отвлечь от тренировочного процесса. Поэтому на бои Хабиб красавицу не берёт — девушка остаётся дома и создаёт уют, и согревает очаг, чтобы муж всегда мог вернутся в прекрасный и благоустроенный дом.

— Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает — мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого, — рассказал Хабиб в одном из интервью.

У пары двое детей — в 2015 родилась Фатима Нурмагомедова, а в 2017 — Магомед. Перед боем с Дастином Порье супруга проднесла спортсмену подарок — у Хабиба вот-вот должен появиться второй сын. Именно ему легендарный дагестанец посвятил победу в бою с американцем.

У Хабиба двое детей — Фатима и Магомед. Сейчас семья ждёт третьегоФото: СОЦСЕТИ

Рожать красавица будет, как и в случае с первыми двумя детьми, в родном Дагестане. По традиции, в честь новорожденного, семья будет стрелять из большой старой пушки — такая традиция у Нурмагомедовых ещё с дедовских времён. А как только мальчик подрастёт, он попадёт, как и старший Магомед, в руки деда — Абдулманап со всей строгостью и серьёзностью будет обучать мальчика единоборствам и укреплять его дух поездками на лошадях и тренировками в горных спортлагерях. А заботиться о том, чтобы на лице ребёнка всегда сияла счастливая улыбка, будет мама — Патимат Нурмагомедова.