«Ему я посвящаю эту победу»: Хабиб Нурмагомедов в третий раз станет отцом

Хабиб Нурмагомедов вскоре снова станет отцом — жена спортсмена ждёт третьего ребёнка. Радостную новость сообщил отец и тренер легендарного спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова? 00:00 00:00

Сейчас в семье Нурмагомедовых двое детей — дочка, рождённая в 2015 году и сын, появившийся на свет в 2017. Как настоящий горец, Хабиб, конечно же, мечтает ещё о одном сыне. И, как признался боец на пресс-конференции, именно ему он посвятил победу в бою с Дастином Порье.

Подробности своей личной жизни чемпион UFC тщательно скрывает: журналистам до сих пор неизвестно даже имя его супруги, не говоря уж об именах детей. Как рассказывал «КП - Северный Кавказ» Абдулманап Нурмагомедов, младшего мальчика уже начали закалять, как будущего чемпиона.

— В два года я посажу его на коня и пущу вперёд. Пусть учится держаться. Потом будем учить борьбе. С медведем обязательно будет встреча чуть позже, лет в шесть. А как вы думали? Не так-то просто куются настоящие мужчины, — считает отец и тренер Хабиба.

Напомним, что счастливый отец 7 сентября в доминирующем стиле победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс. После боя Нурмагомедов попросил передышку — вполне вероятно, что спортсмен хочет дождаться рождения сына, а и лишь после этого начинать подготовку к следующей схватке.

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