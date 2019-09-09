Президент UFC: «Хабиб в паре боёв от титула величайшего в истории»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-09T11:58:18+03:00

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Хабиб Нурмагомедов находится в паре боёв от статуса величайшего бойца UFC в истории — так считает президент промоушена Дана Уайт. Уверенная победа дагестанца над Дастином Порье произвела на менеджера неизгладимое впечатление.

— Хабиб выглядел просто невероятно. Он доминировал на протяжении всего боя, навязал свою игру. Был драматичный момент, когда он оказался на волосок от поражения, когда попал в «гильотину». Многие из неё так и не выбрались бы. Но Хабиб настолько хорош, что смог! Именно это делает его особенным бойцом. Думаю, он всего в паре боёв от того, чтобы закончить в статусе лучшего в истории. На протяжении долгого времени он остаётся непобедимым в сложнейшем дивизионе MMA в мире, — сказал Уайт.

Напомним, поздним вечером 7 сентября Нурмагомедов в блестящем стиле победил временного чемпиона и претендента на пояс в лёгком весе Дастина Порье. Пояс вновь отправился в Дагестан, а спортсмен попросил небольшую передышку и стейк, чтобы придти в себя.

Следующим соперником Хабиба, вероятнее всего, станет американец Тони Фергюсон — единственный легковес, который по-настоящему может составить ему конкуренцию. Также UFC рассматривает возможность провести реванш с Конором Макгрегором. Ирландец ради такой возможности даже согласился приехать в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU