Хабиб Нурмагомедов: Следующий соперник? Стейк, бургер с двойным сыром и сок

СЕГОДНЯ 02:54 2019-09-08T03:03:19+03:00

Хабиб Нурмагомедов признался, что очень сильно устал после боя с Дастином Порье Фото: REUTERS

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Еще перед боем с Дастином Порье на UFC 242 Хабиб Нурмагомедов говорил, что пока не готов думать о следующем сопернике - он полностью сосредоточен на грядущей схватке. Единственное, о чем он думает, так это о еде - за несколько дней до защиты титула «Орлу» пришлось усиленно сгонять лишние шесть килограммов.

После поединка, который россиянин выиграл в третьем раунде удушающим приемом, на пресс-конференции вновь прозвучал вопрос на данную тему. Постарается ли Хабиб в очередной раз встретиться с Тони Фергюсоном (их бой четырежды срывался по разным причинам).

- Следующий оппонент? Хороший такой стейк, бургер с двойным сыром и немного сока со льдом, - вернулся к мыслям о еде Нурмагомедов. - Дайте мне просто отдохнуть пару дней.

Кстати, помимо Хабиба в турнире участвовали еще шесть россиян. Поддержать их приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Результаты боев смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU