Хабиб Нурмагомедов: Следующий соперник? Стейк, бургер с двойным сыром и сок
Еще перед боем с Дастином Порье на UFC 242 Хабиб Нурмагомедов говорил, что пока не готов думать о следующем сопернике - он полностью сосредоточен на грядущей схватке. Единственное, о чем он думает, так это о еде - за несколько дней до защиты титула «Орлу» пришлось усиленно сгонять лишние шесть килограммов.
После поединка, который россиянин выиграл в третьем раунде удушающим приемом, на пресс-конференции вновь прозвучал вопрос на данную тему. Постарается ли Хабиб в очередной раз встретиться с Тони Фергюсоном (их бой четырежды срывался по разным причинам).
- Следующий оппонент? Хороший такой стейк, бургер с двойным сыром и немного сока со льдом, - вернулся к мыслям о еде Нурмагомедов. - Дайте мне просто отдохнуть пару дней.
Кстати, помимо Хабиба в турнире участвовали еще шесть россиян. Поддержать их приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Результаты боев смотрите по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU