Результат боя Ислам Махачев — Дави Рамос на UFC 242: дагестанец срубил бразильца

Результат боя Ислам Махачев — Дави Рамос оказался ожидаем: дагестанец продемонстрировал преимущество и в борьбе и в боксёрской технике. В результате спортсмен без шансов победил своего оппонента.

Дагестанец Ислам Махачев подтвердил свой статус фаворита в поединке с Дави Рамосом. У бразильца не было ни шанса — его намерения в зародыше читал оппонент. В результате весь первый раунд Ислам спокойно контролировал соперника в стойке, иногда нанося болезненные удары. Во втором Рамос попытался раскрыться, но тщетно — получил ещё несколько ощутимых прямых и смог нанести лишь один существенный удар.

Третий раунд прошёл в борьбе, при чём на исходе первой минуты Махачев чуть не отправил соперника в нокаут. Чудом «переживший» атаку бразилец дальше был просто вынужден отбиваться в борьбе и закономерно проиграл единогласным решением судей.

СПРАВКА «КП»

Очередным боем в легком весе на UFC 242 стал поединок Ислам Махачев - Дави Рамос. Для россиянина эта встреча стала первой, которую он проводил в статусе рейтингового бойца: 27-летний Махачев в своей карьере разделался с 12 соперниками подряд, в 2015 году проиграл нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу, после чего одержал еще пять побед, что вывело его на 14 строчку в топе UFC. Опыт выступлений 32-летнего Рамоса гораздо скромнее (10-2), но те, кто его недооценивали, поплатились за это. Не зря бразильза называют Тасманским Дьяволом - он в совершенстве владеет джиу-джитсу и молниеносно проводит болевые и удушающие приемы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Все россияне, кроме Хабиба Нурмагомедова, уже провели свои поединки на UFC 242. Омари Ахмедову судьи отдали победу над американцем Заком Каммингсом по итогам трех раундов. Муслим Салихов уже на пятой минуте отправил француза Нордина Талеба в нокаут. Итог боя Зубайра Тухугов — Лерон Мерфи оказался редким и крайне неожиданным — ничья. Майрбек Тайсумов едва выстоял на ногах против опытного бразильца Диего Феррейры, который и заработал очередную победу. Печально для Дагестана закончился и бой Шамиля Абдурахимова — Кертис Блейдс навязал сопернику борьбу и финишировал, сломав нос.

КСТАТИ

Трансляцию главного боя вечера Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье смотрите по ссылке.