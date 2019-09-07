7 Сент. 18:46 2019-09-07T23:21:00+03:00

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Перед началом боя Омари Ахмедов - Зак Каммингс на UFC 242 7 сентября 2019 в среднем весе (77,1 - 83,9 кг) фаворитом считался российский спортсмен по прозвищу Росомаха, несмотря на более скромные достижения. У 31-летнего Ахмедова 18 побед, 4 поражения и одна ничья, 35-летний Каммингс же из 30 поединков выиграл 24. Но россиянин демонстрирует стабильность: сейчас он идет без поражений четыре поединка подряд, а его личный рекорд - беспроигрышная серия из 11 боев. Американец же на протяжении последних пяти лет чередует две победы с двумя поражениями.

В результате бой Омари Ахмедов - Зак Каммингс на UFC 242 длился три раунда. Судейским решением победа была присуждена россиянину. Тем временем другой представитель нашей страны - Муслим Салихов - тоже одержал победу. Она получилась эффектной - Король кунг-фу в первом же раунде отправил француза Нордина Талеба в нокаут.

Трансляцию главного поединка UFC 242 Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье смотрите по ссылке с 21:00.

Результат боя Омари Ахмедов - Зак Каммингс на UFC 242.Судьи отдали победу россиянину

ИСТОЧНИК KP.RU