2019-09-08T00:17:54+03:00
Спорт

Результат боя Муслим Салихов — Нордин Талеб на UFC 242: россиянин одним ударом отправил соперника в нокаут

Бой Муслим Салихов — Нордин Талеб закончился в первом же раунде
Андрей ЗОБОВ
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Муслим Салихов на UFC 242 разделался с Нордином Талебом меньше, чем за 5 минутМуслим Салихов на UFC 242 разделался с Нордином Талебом меньше, чем за 5 минутФото: REUTERS
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Бой Муслим Салихов — Нордин Талеб завершился в первом же раунде безоговорочной победой дагестанца. Он одним ударом сделал результат, отправив соперника в нокаут на 4:26 первого раунда поединка, проходившего на UFC 242 в Абу-Даби.

Для 35-летнего россиянина по прозвищу «король кунг-фу» поединок был третьим в рамках UFC. Весь раунд прошёл в позиционной борьбе, где Салихов был на голову сильнее оппонента. Постоянное давление дало результат уже к концу первой трети боя: француз не выдержал, открылся, получил боковой удар с правой и тут же отправился в глубокий нокаут.

Результат боя Муслим Салихов Нордин Талеб на UFC 242: нокаут в первом раунде от короля кунг-фу !. Everybody was Kung Fu fighting! Salikhov flashes the lightning fast hands at #UFC242!!! https://t.co/7mV00kukCm

ИСТОЧНИК KP.RU

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