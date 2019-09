Результат боя Муслим Салихов — Нордин Талеб на UFC 242: россиянин одним ударом отправил соперника в нокаут

Бой Муслим Салихов — Нордин Талеб завершился в первом же раунде безоговорочной победой дагестанца. Он одним ударом сделал результат, отправив соперника в нокаут на 4:26 первого раунда поединка, проходившего на UFC 242 в Абу-Даби.

Для 35-летнего россиянина по прозвищу «король кунг-фу» поединок был третьим в рамках UFC. Весь раунд прошёл в позиционной борьбе, где Салихов был на голову сильнее оппонента. Постоянное давление дало результат уже к концу первой трети боя: француз не выдержал, открылся, получил боковой удар с правой и тут же отправился в глубокий нокаут.

Результат боя Муслим Салихов Нордин Талеб на UFC 242: нокаут в первом раунде от короля кунг-фу