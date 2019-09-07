2019-09-08T00:50:04+03:00
Спорт

Результат боя Зубайра Тухугов - Лерон Мерфи на UFC 242: чеченец заслуживал победу, но получил ничью

Cудьи зафиксировали ничью в бою Зубайра Тухугов - Лерон Мерфи на UFC 242 [видео]
Андрей ЗОБОВИван НЕТРЕБКО
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Зубайра Тухугов и Лерон Мерфи закончили бой на UFC 242 вничьюЗубайра Тухугов и Лерон Мерфи закончили бой на UFC 242 вничьюФото: REUTERS
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Результат боя Зубайра Тухугов — Лерон Мерфи оказался очень редким и крайне неожиданным. Несмотря на то, что чеченский боец имел небольшое преимущество над соперником, судьи зафиксировали ничью в поединке.

Бой получился действительно почти равным: Зубайра превосходил своего соперника в борьбе и сделал 7 тейкдаунов. Мёрфи же ни разу не удалось повалить оппонента, но он перебил чеченца, нанеся почти вдвое больше значимых ударов. Несмотря на то, что у Тухугова было небольшое преимушество над соперником, судейская коллегия зафиксировала ничью: 29-28, 28-29, 28-28.

Результат боя Зубайра Тухугов - Лерон Мерфи на UFC 242: чеченец был сильнее, но судьи зафиксировали ничью.Друг Хабиба Нурмагомедова не смог выйти из октагона с победой

Для 28-летнего Зубайры Тухугова бой с Лероном Мерфи на UFC 242 имел особое значение: последний раз он выходил в октагон в мае 2016 года против бразильца Ренато Карнейро. Чеченский спортсмен проиграл раздельным решением судей. А предшествовала этому беспроигрышная серия из девяти боев (общая статистика 18-4). Тухугов находился на подъеме, но сначала он получил за допинг двухгодичную дисквалификацию (она истекает как раз 7 сентября 2019 года), а потом еще год за потасовку с Конором Макгрегором. Позже срок наказания был сокращен до 35 дней, поэтому спортсмен стал активно готовится к UFC 242.

За плечами британца Лерона Мерфи (он - ровесник Тухугова) до встречи было 8 побед, но в UFC это был его дебют.

Трансляцию главного боя вечера Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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