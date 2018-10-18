Зубайра Тухугов исключен из UFC за нападение на Макгрегора

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-18T08:46:08+03:00

А Хабиб Нурмагомедов продолжит свои выступления за эту бойцовскую лигу

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заявил, что американец Майкл Джонсон станет соперником россиянина Артема Лобова в бою на турнире UFC Fight Night. Изначально с Лобовым должен был драться 27 октября спортсмен из Чечни Зубайра Тухугов.

- Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада, — говорится в сообщении UFC.

Тухугов — секундант дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Глава промоушена Дэйна Уайт после победы Нурмагомедова над Конором Макгрегором сказал, что бойцы, напавшие на ирландского бойца после победного боя, будут официально исключены из чемпионата UFC.

Тухугов был одним из тех, кто ударил Конора Макгрегора. Однако Хабиб Нурмагомедов пригрозил разорвать свой контракт с UFC, если промоушен откажется от выступлений Зубайры Тухугова. 17 октября президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов все-таки передумал, он останется и дальше драться в организации.

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