2019-09-08T02:42:24+03:00
Спорт

Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Чеченский лидер лично присутствовал на турнире UFC 242 в Абу-Даби
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров лично поздравил Хабиба и тренерский штаб с победой над Дастином ПорьеРамзан Кадыров лично поздравил Хабиба и тренерский штаб с победой над Дастином ПорьеФото: REUTERS
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Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула. При чём чеченский лидер успел это сделать уже дважды — лично и в социальных сетях.

UFC 242, в отличие от большинства турниров промоушена проводился в Объединённых Арабских Эмиратах. Удобнее места, чтобы лично пронаблюдать за дагестанскими и чеченскими бойцами, а также главной звездой лёгкого веса, не представить. Страстно обожающий смешанные единоборства Кадыров шанса не упустил.

После феерической победы Нурмагомедова чеченский лидер не смог усидеть в VIP-ложе и спустился к самому октагону. Политик решил лично обнять и поздравить Хабиба с невероятным достижением — второй подряд защитой титула и 28 победой подряд. Рамзан Ахматович буквально сиял улыбкой и от всей души потряс руку легендарного спортсмена.

Рамзан Кадыров на VIP-трибуне The Arena в Абу-Даби Фото: REUTERS

Рамзан Кадыров на VIP-трибуне The Arena в Абу-ДабиФото: REUTERS

Вскоре в соцсетях появилось и его официальная торжественная речь.

— Яркое бойцовское шоу UFC 242 состоялось в Абу-Даби. В рамках вечера прошли 13 боёв. Во многих поединках принимали участие и спортсмены из России, представители Чеченской Республики. Они готовились со всей ответственностью к турниру, усиленно тренировались, изучали соперников. Но результат, не всегда зависит от уровня подготовки спортсменов. Вот и сейчас представители клуба «Ахмат» Майрбек Тайсумов и Зубайра Тухугов провели зрелищные бои, которые были достойны побед, но согласно мнению судей итог был на стороне соперников. И я от всей души поздравляю с защитой чемпионского титула выдающегося бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым! Мы также очень рады победе Ислама Махачева, Омари Ахмедова, Муслима Салихова. Желаю всем нашим бойцам удачи и дальнейших успехов, — написал Кадыров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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