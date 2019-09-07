Рамзан Кадыров приехал в Абу-Даби поболеть за Хабиба Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики лично приехал поболеть за Хабиба Нурмагомедова на UFC 242 в Абу-Даби. Рамзан Кадыров обожает смешанные единоборства — с его подачи в регионе культивируется этот вид спорта, проводятся громкие турниры.

Кроме того, по словам дагестанца, Кадыров — один из главных и самых преданных его фанатов. Каждый раз после боя политик лично встречается со спортсменом, чтобы поздравить его с победой. Последний раз Рамзан Ахматович пожаловал Хабибу, а потом и его отцу и тренеру Абдулманапу люксовые автомобили Mercedes.

Турнир UFC 242 в Абу-Даби — единственная возможность для Кадырова лично полюбоваться за Хабибом Нурмагомедовым в деле. Остальные бои спортсмен проводит в США, куда чеченскому лидеру дорога заказана из-за санкций. И возможности такой политик упустить не мог.

Журналисты сняли Рамзана Кадырова на трибунах вместе с министром культуры, молодежи и социального развития Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайяном.

Визит главы Чечни в Абу-Даби закончился идеально: его фаворит одержал безоговорочную победу. Порье попросил пощады в третьем раунде после удушающего приёма. И чемпионский пояс вновь остался у Хабиба Нурмагомедова!