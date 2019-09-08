Стрельба, танцы на машинах, фейерверки и безграничное счастье: безумие охватило Дагестан после победы Хабиба Нурмагомедова

Дагестан охватило безумие! Люди пляшут на дорогах, на машинах, отовсюду играет лезгинка, колонны машин переполнили города, а обнимающиеся посреди проспектов люди создали многокилометровые пробки. Ничто здесь не празднуют так, как победу народного героя Хабиба Нурмагомедова. Он — идол.

Рамзан Кадыров праздновал победу Хабиба в Абу-Даби: глава Чечни приехал поболеть за любимого бойцаФото: REUTERS

— Здесь все, как одна семья: старики, женщины, дети, — делится впечатлениями друг отца спортсмена Далгат Абдулбаширов. — Все смотрели, с ума сходили, обнимались, кричали. Когда был опасный захват от Порье женщины начали плакать от страха. А потом это превратилось в слёзы радости. Обнимались. Безумие. Эмоции невозможные. Не описать. Это победа для всех!

Безумие охватило Дагестан после победы Хабиба Нурмагомедова.

В родном селе Хабиба — маленьком Сильди, местные жители сразу после победы устроили трудное восхождение в горы. Люди поднялись на высоту 1600 метров к тренировочному лагерю, где Абдулманап Нурмагомедов годами тренировал сына. Поднялись, чтобы поклониться месту, где ковался стальной характер легендарного бойца.

Дагестанцы танцуют на машинах после победы Хабиба Нурмагомедова.

В сёлах местные ребята сразу запрыгнули в машины — поехали кататься и стрелять. Иначе выразить всю радость просто не могли. В больших городах такое почти невозможно — всюду стоят полицейские. Поэтому люди просто повалили на площади. Безумную, неудержимую радость горцы выражают в танце. Лезгинку пляшут все: и горячие парни, и гордые красавицы.

Жители Дербента пляшут посреди дороги, отмечая победу Хабиба Нурмагомедова.

Народные гулянья буквально сковали проспекты — посреди улицы плачут, обнимаются, кричат, палят из ракетниц красочными фейерверками.

Махачкала неистово празднует победу Хабиба.

— То, что чувствуем — это словами не передать. Как было трудно, какой захват был! И какая победа после! — поделился с «КП - Северный Кавказ» двоюродный брат отца Хабиба Нурмагомед Нурмагомедов. — Дальше сразу сели и проехали круг почёта по Кизилюрту. Все безумно счастливы. И передайте пожалуйста всем, всей России от Нурмагомедовых, что это наша всеобщая победа! Поздравьте всех от нас пожалуйста. Потому что это для всех, это для вас!

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