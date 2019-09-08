Макгрегор вызвал Хабиба на бой в Москве

СЕГОДНЯ 03:32 2019-09-08T03:32:44+03:00

На пресс-конференции о возможном реванше говорил и президент UFC

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Конор Макгрегор может приехать в Москву, чтобы попытаться взять реванш у Хабиба Нурмагомедова. После победы дагестанца над Дастином Порье ирландец опубликовал короткий, но ёмкий пост в Twitter.

— Запишите мой реванш на турнир в Москве, — написал Конор.

Его слова не кажутся пустым трёпом — на пресс-конференции после боя президент UFC Дана Уайт подтвердил, что ирландец рассматривается как один из претендентов на бой с Хабибом. При этом преимущество у Тони Фергюсона, но если с ним что-то не получится, то промоушен готов обратиться с предложением к Макгрегору.

Более того, хорошо известно, что Нурмагомедов мечтает завершить карьеру боем в столице России. Об этом не раз говорил и сам боец, и его отец. Поэтому тот факт, что Конор готов выполнить требования дагестанца, лишь прибавляет ему вистов при выборе следующего соперника для действующего чемпиона.

Даже в стане Нурмагомедова такую возможность, с недавних пор, стали оценивать положительно. Спортсмен понимает, что реванш может принести ему бешеные гонорары, поэтому с удовольствием согласиться на такую возможность. Кроме того, дагестанец мечтает ещё разок отметелить заклятого врага.

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ИСТОЧНИК KP.RU