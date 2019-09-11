Хабиб Нурмагомедов выбрал следующего соперника

Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой. Вопреки ожиданиям, им оказался не Тони Фергюсон. Чтобы «оставить наследие» дагестанец хочет сразиться с легендой UFC, своим кумиром Жоржем Сен-Пьером.

Резонансное заявление сделал менеджер бойца Али Абдель-Азиз. По его словам, в выборе следующего бойца приоритетное значение имеет мнение самого чемпиона.

— Вы думаете, что Хабиб хочет драться против Фергюсона? Нет, это подождёт. Насколько мне известно, следующий соперник — Жорж Сен-Пьер, — заявил Абдель-Азиз, отвечая на вопрос корреспондента TMZ. — Я хочу, чтобы Хабиб получал своё. Он заслуживает уважения, он — чемпион. И Хабиб хотел бой с Сен-Пьером. Для него важно наследие. А встреча с таким легендарным бойцом стала бы чем-то особенным. Это понимает и Дана Уайт. Как бизнесмен, он знает, что такая вывеска принесёт очень много денег. Поэтому такая схватка может состояться уже в этом году.

После победы Нурмагомедова над Дастином Порье Тони Фергюсон активно включился в борьбу за право быть следующим претендентом на пояс. Боец во всеуслышание заявил, что Хабиб должен встретиться с ним лицом к лицу или «оставить пояс и тихо уйти». Возможной датой проведения боя он также называл конец года, а точнее декабрь.

История противостояния Фергюсона и Нурмагомедова насчитывает уже шесть несостоявшихся поединков. Трижды с боёв снимался дагестанец, трижды — американец. Теперь один из сильнейший бойцов лёгкого веса хочет, наконец, потягаться с дагестанцем и попробовать отнять у него право носить чемпионский пояс.

Жорж Сен-Пьер, в свою очередь, молчал — в начале года канадец отошёл от дел и заявил о завершении карьеры. При этом Нурмагомедов публично обращался к нему с просьбой остаться ещё на один бой. Хабиб мечтает об этой встрече с юных лет. Для него Жорж не просто легенда — это кумир, на которого он ровнялся, когда выбрал для себя смешанные единоборства.

Однако такой поединок вряд ли возможен, ведь канадец не молод и находится в посредственной физической форме после долгого отдыха. Поэтому, со спортивной точки зрения, Тони Фергюсон всё ещё остаётся главным претендентом на следующий титульный бой.

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