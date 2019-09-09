Самый большой гонорар в истории UFC: Нурмагомедов получил в 20 раз больше Дастина Порье

Гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Дастином Порье стал самым большим в истории UFC. Дагестанский боец гарантированно получит $6 миллионов, плюс дополнительные выплаты и процент от продажи прав на трансляцию турнира в Абу-Даби. Об этом «КП - Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе UFC.

— Гонорар Хабиба Нурмагомедова составил $6 млн, ещё $40 тысяч он получил за участие в мероприятиях пресс-службы и ещё $50 тысяч за лучший бой вечера. При этом гарантированная выплата за бой стала рекордной за всю историю промоушена. Дастин Порье заработал $250 тысяч за бой и $40 за участие в мероприятиях пресс-службы, — сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, Хабиб получит определённый процент от продажи прав трансляции турнира UFC 242, титульным поединком которого и стал бой за пояс в лёгком весе. Чаще всего, эта выплата в несколько раз больше гарантированной суммы. Например, Конор Макгрегор за бой с Нурмагомедовым получил гарантированные $4 млн и ещё порядка $30 млн от продажи прав.

Дастин Порье заработал за титульный бой $290 тысячФото: REUTERS

Напомним, что в том же поединке против ирландца дагестанский боец заработал втрое меньше — $2 млн + процент от прав.

Напомним, что следующим соперником дагестанца, вероятнее всего, станет Тони Фергюсон — единственный легковес, которому, по мнению фанатов и профессионалов, под силу создать трудности и даже победить действующего чемпиона. Вторым вариантом развития событий стал матч-реванш против Макгрегора.

Однако пока Хабиб попросил немного времени на отдых — вероятнее всего, боец хочет дождаться рождения сына. И лишь потом принимать решения о дальнейшем развитии карьеры.

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