2019-02-21T13:49:47+03:00
Спорт

Жорж Сен-Пьер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

Легендарный боец поблагодарил действующего чемпиона за тёплые слова
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб признался, что с детства мечтал встретиться в октагоне с живой легендой MMAХабиб признался, что с детства мечтал встретиться в октагоне с живой легендой MMAФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Легендарный боец MMA Жорж Сен-Пьер ответил на вызов действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он поблагодарил его за оказанную честь, и посетовал, что не всё зависит от желания спортсменов.

На днях легендарный канадец попросил собрать журналистов на пресс-конференцию. Авторитетные спортивные издания Америки тут же забили тревогу, предвосхищая сообщение о завершении карьеры бойца. Забеспокоился и Хабиб Нурмагомедов, мечтавший встретиться с кумиром в октагоне. Прочитав новость, он опубликовал обращение в соцсетях, попросив Жоржа отложить выход на «пенсию».

— Давай встретимся в ноябре, — написал Нурмагомедов под фотографией легенды смешанных единоборств. — Заканчивай, если хочешь, но, пожалуйста, только после этого боя. Знаешь, я ведь вырос на твоих поединках. Во мне нет других чувств, кроме безмерного уважения к тебе. Для меня будет честью встретиться в октагоне с одним из величайших бойцов всех времён. Выбирай, в каком весе мы встретимся. 155 футов? 160? Не важно. Я уступлю тебе пять фунтов, ведь тебе никогда не добраться до 155. Просто назови место и я приду, друг мой.

Трогательное, исполненное уважения сообщение Хабиба дошло до Сен-Пьера. В интервью ESPN он ответил на вызов.

— Я читал пост Хабиба. Я очень ценю его слова и его вызов. Но, к сожалению, не всё в этой жизни зависит от желания спортсменов, — ответил канадец, намекнув на то, что Дана Уайт может не дать им возможности встретиться. — В четверг у меня будет пресс-конференция, на которой я выскажусь обо всём и отвечу на вызов Хабиба как полагается.

Напомним, что Нурмагомедов сейчас отбывает дисквалификацию за скандальную потасовку после боя с Конором Макгрегором. Несмотря на то, что Атлетическая комиссия Невады отстранила его всего 9 месяцев с возможностью сокращения этого срока до 6, боец пообещал не появляться в октагоне год. Таким образом Хабиб продемонстрировал своё несогласие с решением отстранить на длительные сроки его партнёров по команде, также принявших участие в массовой драке. Кроме того, он полностью выплатил крупные штрафы, которые комиссия назначила его друзьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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