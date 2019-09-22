Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон назвал дату боя с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. В своей привычной оскорбительной для соперника манере он предложил президенту промоушена Дане Уайту устроить бой с дагестанцем 14 декабря в Лас-Вегасе.

Американец опубликовал фото со своей «коллекцией» — на снимке уместились лица его именитых соперников после поражения, залитые кровью.

— Уверен, мы сможем найти в этой галерее место для толстолобого Хабиба, — написал дерзкий боец в Twitter. — Дана Уайт, UFC, сделайте, чтобы это случилось 14 декабря!

«Галерея трофеев» Тони Фергюсона

По мнению подавляющего большинства экспертов, Фергюсон является самым опасным соперником для действующего чемпиона. И практически единственным, у кого есть реальные шансы отобрать заветный пояс у дагестанца. Более того, «сладкая парочка» уже 6 раз должна была встретиться в октагоне. Но все шесть раз поединки отменялись. Трижды — по вине американца, трижды проблемы были у Хабиба.

Нурмагомедов, вероятнее всего, проведёт ещё минимум два боя: чемпион хочет закончить с идеальным ровным счётом 30 побед и 0 поражений. Но мечтает Нурмагомедов вовсе не о поединке с Тони, а о бое с кумиром юности — Джорджем Сен-Пьером. Впрочем, канадец отошел от дел, а устраивать ветерану заведомо проигрышный титульный бой на закате карьеры Дана Уайт вряд ли станет.

Более того, ещё перед боем с Порье дагестанец заявлял, что хочет провести ещё один поединок в декабре. Поэтому, вероятнее всего, Фергюсон назвал заранее оговорённую дату. На 14 декабря намечен турнир в Лас-Вегасе, и поединок Хабиба и Тони может стать главным боем этого вечера. И самым сложным испытанием в карьере Нурмагомедова.

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