Хабиб Нурмагомедов рассказал, что победил Порье с помощью хитрости

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан после победы над Дастином Порье. Боец специально прилетел в аэропорт Махачкалы ночным рейсом. Фанатам о возвращении кумира не сообщили — Хабиб мечтает просто немного отдохнуть. С поклонниками он планирует встретится только через неделю. Правда от журналистов Хабибу скрыться не удалось. Разоткровенничавшись, спортсмен рассказал, что победил в Абу-Даби с помощью хитрости.

Хабиб тайно вернулся в Дагестан.

Встречать чемпиона в аэропорт Утайш приехал премьер-министр Дагестана Артём Здунов, представители минспорта, друзья и родственники. Не обошлось и без традиционной легзинки.

— Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, — написал в социальных сетях премьер Дагестана Артём Здунов. — 100 дней он не был в Дагестане. И мы подготовили торжественный прием — он прошёл под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка»!

В аэропорту Хабиба встретили традиционной лезгинкой. Фото: Instagram Артёма Здунова

О возвращении Хабиба на родину узнали и журналисты. Боец разоткровенничался, рассказав о самом сложном моменте боя с Дастином Порье и о хитрости, которая позволила провести победный удушающий приём в третьем раунде.

— Он очень физически крепким оказался, очень мощным. Кроме того, не ожидал, что он будет скользким. Очень скользким был соперник, не знаю почему. И эта «гильотина» в конце боя, которую он хотел провести, не думал, что он настолько сильно может зайти. Но я был хорошо готов, даже перед боем говорил Исламу [Махачеву], что он правой рукой заходит на «гильотину» очень хорошо. В итоге я решил отдать шею, чтобы он тратил силы. Но тут я смотрю, что он очень глубоко захватил. И пришлось чуть-чуть посуетиться. В итоге Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор, — резюмировал Нурмагомедов.

Хабиб рассказал, как Порье его чуть не победил.

Огромную работу проделал и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, который всё время провёл у октагона, подсказывая сыну.

— Отец действительно мне подсказывал, говорил: «так делай, так души, поворачивай корпус» и так далее. Сейчас друзья пишут: «Тебе отец специально сказал, чтобы ты не заканчивал в первом раунде?». Но на самом деле было скользко и просто не получилось.. Поэтому между нами просто шло общение, — развеял сомнения боец.

После короткой беседы с прессой, Хабиб уехал отдыхать вместе с друзьями и родными. Спортсмен хочет взять небольшую передышку и побыть с семьёй. А через неделю спортсмен пообещал встретиться с фанатами, отпраздновать вторую защиту пояса и ответить на все вопросы дагестанцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хабиб Нурмагомедов выбрал следующего соперника

Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой. Вопреки ожиданиям, им оказался не Тони Фергюсон. Чтобы «оставить наследие» дагестанец хочет сразиться с легендой UFC и своим кумиром (подробности).

КСТАТИ

Президент UFC: «Хабиб в паре боёв от титула величайшего в истории»

Хабиб Нурмагомедов находится в паре боёв от статуса величайшего бойца UFC в истории — так считает президент промоушена Дана Уайт. Уверенная победа дагестанца над Дастином Порье произвела на менеджера неизгладимое впечатление (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ему я посвящаю эту победу»: Хабиб Нурмагомедов в третий раз станет отцом

Хабиб Нурмагомедов вскоре снова станет отцом — жена спортсмена ждёт третьего ребёнка. Вероятнее всего, в семье Нурмагомедовых родится сын. Радостную новость сообщил отец и тренер легендарного спортсмена Абдулманап (подробности).