Хабиб Нурмагомедов официально подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов официально поставил подпись под контрактом на бой с Тони Фергюсоном. И, наконец, стало известно, когда и где состоится самый ожидаемый бой UFC. Непримиримые соперники будут драться за пояс 18 апреля 2020 года в Бруклине.

— Итак, свершилось. Чемпион официально подписал контракт на схватку с Тони Фергюсоном, — сообщил в Instagram менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. — Этот парень долго просил, чтобы ему надрали задницу, и он получит своё 18 апреля. Орёл снова приземлиться в Бруклине.

aliabdelaziz000 Here we go. The champ signed his bout agreement against Tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans.

После блестящей победы Нурмагомедова в поединке с Дастином Порье фанаты только и говорили о бое с Фергюсоном. В сущности американец — единственный боец лёгкого веса, у которого есть реальные шансы побороться с Хабибом. Тони славится невероятной стойкостью и выносливостью — он может терпеть критический ущерб, и невероятно хорош как в стойке, так и в борьбе.

Зная это, руководство UFC уже множество раз пыталось свести Хабиба и Фергюсона в октагоне. Но спортсмены получали травмы и четырежды схватку приходилось отменять. Так, именно Тони должен был стать соперником Нурмагомедова в первом бою за пояс чемпиона. Но снова повреждение, и американца сменил Эл Яквинта, у которого почти не было шансов в бою с непобедимым дагестанцем.

Остаётся надеяться, что к апрелю бойцы подойдут в своей лучшей форме и на этот раз травмы не помешают провести самый ожидаемый бой в UFC. Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк.

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