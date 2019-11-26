Хабиб Нурмагомедов официально подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Хабиб Нурмагомедов официально поставил подпись под контрактом на бой с Тони Фергюсоном. И, наконец, стало известно, когда и где состоится самый ожидаемый бой UFC. Непримиримые соперники будут драться за пояс 18 апреля 2020 года в Бруклине.
— Итак, свершилось. Чемпион официально подписал контракт на схватку с Тони Фергюсоном, — сообщил в Instagram менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз. — Этот парень долго просил, чтобы ему надрали задницу, и он получит своё 18 апреля. Орёл снова приземлиться в Бруклине.
После блестящей победы Нурмагомедова в поединке с Дастином Порье фанаты только и говорили о бое с Фергюсоном. В сущности американец — единственный боец лёгкого веса, у которого есть реальные шансы побороться с Хабибом. Тони славится невероятной стойкостью и выносливостью — он может терпеть критический ущерб, и невероятно хорош как в стойке, так и в борьбе.
Зная это, руководство UFC уже множество раз пыталось свести Хабиба и Фергюсона в октагоне. Но спортсмены получали травмы и четырежды схватку приходилось отменять. Так, именно Тони должен был стать соперником Нурмагомедова в первом бою за пояс чемпиона. Но снова повреждение, и американца сменил Эл Яквинта, у которого почти не было шансов в бою с непобедимым дагестанцем.
Остаётся надеяться, что к апрелю бойцы подойдут в своей лучшей форме и на этот раз травмы не помешают провести самый ожидаемый бой в UFC. Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк.
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