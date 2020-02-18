Нурмагомедов опубликовал «бандитское» фото с угрозами Фергюсону

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал «бандитское» фото с угрозами своему следующему сопернику Тони Фергюсону. Боец продолжает промо-кампанию перед апрельским боем. Тем временем традиционно дерзкий американец молчит и тренируется.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Перед боем Тони Фергюсон — Хабиб Нурмагомдеов наступило затишье. Новостей почти нет, бойцы убиваются на тренировках и готовят сюрпризы оппоненту. Нет даже привычного для смешанных единоборств треш-тока с оскорблениями и угрозами намотать соперника на ограждение.

Первым это молчание решил нарушить россиянин. Он опубликовал в Instagram фото «бандитской погони» за Фергюсоном. Хабиб на мотоцикле, Тони в роли матёрого мафиози на лимузине.

khabib_nurmagomedov Фото бандитской погони Хабиба за Фергюсоном

— Будь осторожен, Тони. UFC 249 уже близко, — написал дагестанец.

Интересно, что американец, любивший рассказывать как именно он пустит кровь своему сопернику, неожиданно замолчал. Он публикует в соцсетях только фото и видео с тренировок, и не больше. Более того, Фергюсон отказался от общения с прессой. Видимо, опыт Макгрегора подсказал — Хабиба лучше не злить. Потому что ведомый ненавистью дагестанец не оставит камня на камне от любой стратегии и любого соперника.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. Победитель получит (или защитит) чемпионский пояс и звание лучшего бойца в лёгком весе.

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