Тренер Нурмагомедова предсказал поражение от Фергюсона

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ожидает, что бой с Тони Фергюсоном будет самым тяжёлым в карьере дагестанца. Наставник даже предположил, что чемпион может проиграть. Для этого нужно лишь одно условие.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

— Мы должны уважать его мощь, готовиться к ней должным образом. В первую очередь, я говорю о его выносливости и кардио. Он просто чудовище. Если мы не уделим этому максимум внимания, то нас ждёт неотвратимое поражение, — сказал Мендес в своём видеоблоге.

Тренер уверен, что сопернику Нурмагомедова хватит выносливости на то, чтобы выстоять все пять раундов в тяжелейшей борьбе. Более того, эксперты сходятся на мнении, что в этом компоненте американец имеет реальный перевес, а Хабиб может потерять концентрацию. Так уже случалось в боях с Макгрегором и Порье, но у соперников не было сил, чтобы «наказать» дагестанца за оплошность.

В боях с Макгрегором и Порье дагестанец уставал и допускал небольшие ошибки. Неутомимый Фергюсон может их не проститьФото: REUTERS

Хавьер Мендес не согласен с таким мнением. Он считает, что при должной подготовке и концентрации у его подопечного хватит сил не уступить Фергюсону, даже если речь идёт о его сильнейших качествах.

— Да, я не ожидаю досрочного окончания боя. Я ожидаю пяти раундов изнурительной битвы, битвы лучших. Но мы должны и можем простоять пять раундов. Победа по решению судей — это наш расклад. Жду и надеюсь на такое окончание. Но для этого мы должны готовиться к Тони. Потому что это сильнейший соперник, с которым мы когда-либо встречались, — резюмировал тренер.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен состояться 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке. Однако пока даже боссы промоушена не могут гарантировать, что он состоится — на днях американец получил небольшое растяжение крестообразных связок. Если, по трагической случайности, боец усугубит травму, то «проклятый» бой так и не состоится.

aliabdelaziz000 Контракт на бой давно подписан, но судьба поединка остаётся под вопросом из-за травмы Фергюсона

Напомним, что президент UFC Дэйна Уайт уже четырежды пробовал организовать этот поединок. Все четыре раза он срывался из-за повреждений бойцов. Дважды в лазарет отправлялся дагестанец, дважды травмы получал Фергюсон. Функционер зарекался, что больше никогда не будет даже пытаться провести эту встречу, но бойцы — лучшие в своём весе и должны поставить точку. И, наконец, выяснить, кто сильнее.

Отметим, что если один из бойцов получит травму, бой не будет отменён. Выбывшего спортсмена заменит третий номер рейтинга лёгкого веса — ирландец Конор Макгрегор.

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