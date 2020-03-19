UFC официально отменил бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Турнир UFC 249, на котором должен был состояться бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон официально перенесён! Информация, гулявшая по сети, подтверждена промоушеном. Сведений о месте проведения поединка пока нет. Датой проведения всё ещё остаётся 18 апреля.

— Турнир UFC 249 официально перенесён, — говорится в заявлении на сайте UFC. — Мероприятие не состоится в «Barclays Center», как планировалось ранее. Решение связано с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк и в соответствии с ограничениями на проведение массовых собраний, введёнными властями штата. Владельцы билетов имеют право запросить полный возврат средств. Интернет-заказы, как и телефонные заказы будут автоматически отменены, а средства вернутся на счета покупателей.

Промоушен пообещал, что дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут известны в ближайшем будущем. Отмечено, что переговоры уже прошли и сейчас UFC ожидает лишь подтверждения соглашения.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит? 00:00 00:00

Вероятнее всего, арену для проведения мероприятия UFC 249 боссы промоушена и Дэйна Уайт нашли в арабских странах. Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявлял, что, вероятнее всего, турнир проведут в Дубае, ОАЭ. Кроме того, промоушену всё равно придётся соблюдать ограничения из-за опасности распространения коронавируса. Следовательно, все бои пройдут без зрителей.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон срывался уже четырежды: всему виной травмы спортсменов. Дважды в лазарет попадал Хабиб, дважды здоровье подводило Тони Фергюсона. Президент UFC Дэйна Уайт даже назвал поединок проклятым. Но отказаться от его организации не мог: бой ждут по всему миру, ведь он окончательно расставит точки в вопросе, кто сильнейший боец смешанных единоборств в лёгком весе.

На данный момент известно, что UFC всеми силами попытается не допустить переноса поединка и провести его 18 апреля. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон будут биться за чемпионский пояс в лёгком весе.

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