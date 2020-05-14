Отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал запреты врачей

Переживший инсульт и впавший в кому отец Хабиба Нурмагомедова отказывался сдавать тест на коронавирус и нарушал предписания врачей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи.

По последней информации, Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу 24 апреля. У него диагностировали вирусную пневмонию. Однако сдавать тест на коронавирус титулованный тренер наотрез отказался. Врачам оставалось лишь развести руками и прописать своенравному пациенту постельный режим.

Но Абдулманап Магомедович, доверяя своему гигантскому опыту, решил, что его больше укрепят физические нагрузки. И начал заниматься зарядкой в больнице. Тогда же он сообщал журналистам, что несмотря на пневмонию, чувствует себя значительно лучше. Однако физические нагрузки произвели обратный эффект и состояние Нурмагомедова-старшего ухудшилось.

Хабиб очень волновался за отца. Понимая, какую опасность может таить коронавирус, он решил перевести Абдулманапа больницу, где есть аппарат ЭКМО, необходимый при острой дыхательной недостаточности. Спортсмен организовал частный рейс в Москву. 2 мая тренера перевезли в больницу, где немедленно провели тест на COVID-19. Он оказался положительным. А на следующий день из-за тромбоза у тренера случился инфаркт.

Абдулманап Магомедович — величайший тренер. Его воспитанники выигрывали мировые первенства по самбо, борьбе, MMA и другим видам единоборствФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас знаменитый наставник чемпиона UFC в крайне тяжёлом состоянии лежит в реанимации. Для сохранения его жизни врачам пришлось ввести Абдулманапа в медикаментозную кому. Борьба за жизнь тренера продолжается.

Узнав печальные новости, неожиданно благородно повёл себя заклятый соперник Хабиба Конор Макгрегор. Ирландец написал крайне тёплые слова в соцсетях, назвав Нурмагомедова-старшего «гением единоборств» и призвал всех неравнодушных молиться за здоровье великого тренера, воспитавшего «наибольшего количество чемпионов в разных дисциплинах».

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остаётся крайне острой. Росздравнадзор зафиксировал в республике острую нехватку тестов, медикаментов, врачей и средств индивидуальной защиты медиков. Федеральный Минздрав пытается нивелировать ситуацию, оказывая всю возможную помощь в трудной ситуации. Тем временем, республика находится на пятом месте по числу заражённых коронавирусом в России.

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